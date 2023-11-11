سفير التشيك بالقاهرة: نقدر دور مصر المحورى فى منطقة الشرق الأوسط

أعرب سفير التشيك بالقاهرة إيفان يكل، عن تقدير بلاده لـدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وتوسطها في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك في النزاعات في الدول الأخرى مثل السودان؛ بهدف إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة.

وقال السفير التشيكي، في حديث اليوم السبت، إن نائب وزير خارجية التشيك جيري كوزاك بحث خلال زيارته لمصر في يوليو الماضي مع وزير الخارجية سامح شكري، القضايا الثنائية بما في ذلك سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير نبيل حبشي، مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، زارا براغ في الصيف الماضي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف أن ثلاثة وفود تشيكية من بينها وفدان من مجلس الشيوخ والغرفة السفلى للبرلمان التشيكي، بحثت خلال زيارتها مصر في يونيو الماضي سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني.

التعاون الاقتصادي بين مصر والتشيك

وعن التعاون الاقتصادي، أفاد السفير إيفان يكل بأن الشركة التشيكية "شكوتا" وقعت هذا العام مع هيئة السكك الحديدية بمصر عقدا بقيمة تتخطى المليار يورو؛ لتحديث وصيانة السكك الحديدية وتوفير التدريب للمتخصصين المصريين في براغ لمدة 15 عاما.. مشيرا إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين إحدى الهيئات التابعة لوزارة الصحة وشركة "لينيت" التشيكية لإقامة مصنع لإنتاج أسرة المستشفيات، حيث تعد التشيك أحد أهم الموردين للأسرة إلى مصر.

وأكد السفير التشيكي أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع مصر في عدة مجالات من بينها الأمن الغذائي، حيث يمكن الاستفادة من الخبرة التشيكية لزيادة إنتاجية القمح في مصر، فضلا عن وجود فرص للتعاون في مجال الهيدروجين، مشيرا إلى زيارة وفد من الخبراء التشيكيين لمصر لمناقشة أوجه التعاون في هذا المجال في ضوء إنتاجنا شحنات تستخدم الهيدروجين كوقود.

عرض نظم الري وتحلية المياه والفلاتر لتنظيف المياه

وأوضح أنه من المقرر أن يقوم وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بزيارة براغ العام المقبل؛ لمناقشة موضوعات عديدة من بينها أمن الطاقة وفرص البحث عن شريك لإقامة مشروع للهيدروجين في المنطقة الاقتصادية، مضيفا أن التشيك عرضت مؤخرا نظم الري وتحلية المياه والفلاتر لتنظيف المياه، وذلك خلال المعرض الذي أقيم على هامش "أسبوع القاهرة للمياه".

وعن الاستثمار، قال السفير إيفان يكل إن أهم الاستثمارات التشيكية في مصر تتمثل في مصنع "بي إف" المقام في مدينة السادس من أكتوبر لإنتاج المنسوجات غير المنسوجة، لافتا إلى أن هذا المشروع هو أول مشروع تشيكي في القارة الإفريقية بقيمة 100 مليون يورو.

وعن التبادل التجاري بين البلدين، أفاد السفير إيفان بأن مصر تعد أكبر شريك تجاري للتشيك في القارة الإفريقية، حيث بلغت الصادرات المصرية للتشيك 180 مليون يورو عام 2022 أغلبها معدات توزيع الكهرباء، بينما استوردت مصر من براغ ما قيمته 360 مليون يورو عام 2022 وأغلبها سيارات ومركبات نقل أخرى.

وعن علوم الفضاء، أفاد بأنه عقد مؤتمران عبر الفيديو كونفرانس بين المسئولين في وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الأوروبية (مقرها براغ)؛ لبحث آفاق التعاون في هذا المجال.. مؤكدا رغبة الوكالة الأوروبية في المشاركة بمؤتمر "آفاق الفضاء الجديد في إفريقيا والشرق الأوسط" الذي ستنظمه الوكالة المصرية في بداية العام الجديد.

400 ألف سائح تشيكي يقضون إجازاتهم في مصر سنويًا

وعن السياحة، أشار السفير إيفان يكل إلى أن نحو 400 ألف سائح تشيكي يقضون إجازاتهم في مصر سنويا، وهناك خط طيران مباشر بين براغ والغردقة.. موضحا أن الشركة التشيكية "سمارت ونجز" أعلنت مؤخرا عن عزمها تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وبراغ الذي من المؤكد سوف ينتج عنها زيادة في أعداد السائحين.

وذكر أن التشيك تولي اهتماما بتعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية، حيث تمتلك براغ التقنيات الحديثة ومشروعات الدفاع والأمن والتجارة والتعاون التنموي.. مشيرا إلى أن الشركات التشيكية تعمل بنشاط في إفريقيا من خلال مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل الرعاية الصحية والزراعة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية والطاقة والتعدين والصناعات الغذائية.

وأضاف السفير التشيكي بالقاهرة أن بلاده ترغب في التركيز على المجالات الحيوية المتعلقة بالزراعة وتغير المناخ؛ مما يعكس التزامها طويل الأمد بتطوير المشروعات في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة والإدارة المسئولة للموارد الطبيعية؛ بهدف تحسين نوعية الحياة في إفريقيا، فضلا عن دعم قدرات الدول الإفريقية على التكيف مع تغير المناخ.