"أمهم اتجوزت عرفى وسابتهم".. زوج يطالب بضم حضانة بناته

"طليقتي اتجوزت عرفي وسابت بناتي لجدتهم المسنة ترعاهم".. بهذه الكلمات بدأ بها أب أثناء تحريره دعوى قضائية بمحكمة الأسرة بمدينة نصر ضد طليقته لضم حضانة بناته بعد زواجها عرفيا وترك البنات برفقة جدتهم المسنة.

وقال "طارق.ع" فى دعواه: تم الطلاق وديا بيننا منذ 3 سنوات بناء على رغبتها بعد محايلات كثيرة معها لاستمرار الحياة الزوجية من أجل البنات لكن بلا جدوى، وانتهى بنا الطريق للطلاق، وتحصلت على كل حقوقها وتركت لها منزل الزوجية وقمت باستئجار شقة لي بالقرب منهم حتى أكون بجانب بناتي وتحت رعايتي.

وتابع الأب حديثه: "منذ طلاقنا وانقطعت علاقتنا نهائيا وأصبحت متطلباتنا كلها من خلال البنات، وبرغم إرسالي لهم ما يكفيهم وأكثر إلا أنها قررت العمل وحضرت والدتها السيدة المسنة للإقامة مع البنات لتتمكن من الخروج والتأخر كما يحلوا لها، ومنذ فترة علمت من البنات بأنهم لم يشاهدوها منذ 4 أيام وأخبرتنى نجلتى الكبيرة بأنها سمعت والدتها تخبر جدتها بأنها ستتزوج عرفيا من شخص واتفقا سويا على السفر للغردقة للتنزه بعد عقد ورقة الزواج العرفي، جن جنونى أن بناتي يسمعوا هذه الأحاديث وأن تغيب عنهم والدتهم كل هذه المدة.

بمواجهتها عن زواجها وتركها للبنات لم تنكر بل أكدت بأنها تزوجت عرفيا بالفعل وهذا ليس من شأنى فطلبت منها أخذ البنات للسكن معى وديا رفضت بل ومنعتهم عنى لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لضمهم.