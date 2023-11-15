الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عشماوى": تداول ١٠٧ سبائك ذهب وفضة بوزن اجمالي يقدر ب ٢٤٦ كيلو جرام عبر منصة البورصة المصرية للسلع

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي

بعد نجاح البورصة المصرية للسلع في تداول العديد من السلع الاستراتيجية والمنتجات الاساسية

 

رئيس البورصة المصرية للسلع يعلن طرح الذهب والفضة لأول مرة على منصة البورصة  

"عشماوى": تداول ١٠٧ سبائك ذهب وفضة بوزن اجمالي يقدر ب ٢٤٦ كيلو جرام عبر منصة البورصة المصرية للسلع

 

 


صرح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول  وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة ورئيس مجلس ادارة البورصة المصرية للسلع انه  تم اجراء مزايدات مفتوحة على عدد ٦٦  لوط سبائك ذهبية، "سبك محلى" باجمالي وزن ١٤٤ كجم، اضافهً الي عدد ٤١  لوط سبائك فضة، "سبك محلى" بإجمالى وزن ١٠٢ كجم على منصة البورصة المصرية للسلع  أمس الثلاثاء من مصادرات مصلحة دمغ المصوغات والموازين وذلك لأول مرة في تاريخ المصلحة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح  "عشماوي" أنه عقب توجيه فخامة   رئيس الجمهورية للجنة العليا للاستثمار بتعزيز وتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع فقد تم عقد اجتماع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لحشد الطاقات وحث الوزارات المعنية بتداول سلعها بيعًا وشراءً علي منصة البورصة المصرية للسلع وقد أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تعليماته لرئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين لطرح تلك المعادن النفيسة بمزايدات عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبالفعل تم التنسيق مع البورصة المصرية للسلع لتصميم برامج التداول ووضع قواعد وإجراءات الطرح وشروط العضوية للشركات العاملة في نشاط صناعة وتجارة المعادن النفيسة،

وزير البترول ورئيس البورصة يبحثان إدراج عدد من المنتجات في البورصة السلعية

وأفاد " عشماوى " أنه تم عقد أكثر من لقاء مع المختصين بكلًا من البورصة المصرية للسلع ومصلحة دمغ المصوغات والموازين للوصول إلى صيغه نهائية وتوافقية علي أفضل السبل لطرح تلك المعادن النفيسة وتوعية الشركات العاملة في تلك الأنشطة علي ضرورة المزايدة علي كلًا من سلعتي الذهب والفضة بشكل إلكتروني عبر استخدام منصة البورصة المصرية للسلع،وقد اشترك فى تلك المزايدات عدد ٨ كيانات من كبري الشركات العاملة في تجارة المعادن النفيسة "الذهب والفضة" وتم التنفيذ على عدد ٦٦ لوط سبائك ذهبية وعدد ٤١ لوط سبائك فضية.

وأضاف "عشماوى" ان البورصة المصرية للسلع اصبحت بورصة متعددة السلع فبعد الطرح الناجح لحزمة من السلع الاستراتيجية والذي بدأ يوم ٢٧ نوفمبر 2022  بطرح هيئة السلع التموينية لسلعة القمح توالت طروحات جديدة لسلع أخرى علي رأسها سلعة الذرة الصفراء والردة والصويا والسكر اضافةً إلى سلع أخرى تم طرحها لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار "عشماوى "الى أنه جاري التنسيق مع كلًا من معالي وزير البترول والثروة المعدنية لطرح عدد من السلع الخاصة بقطاع البتروكيماويات، اضافة الي المفاوضات الجارية مع معالي وزير قطاع الأعمال العام لطرح سلعة القطن.


هذا وتجدر الإشارة بأن البورصة المصرية للسلع هي بورصة حاضرة لتداول السلع الاستراتيجية والأساسية ومن أهمها الحاصلات الزراعية والحبوب والغلال والمعادن بأنواعها اضافة الي السلع الأخرى سواء الأولية او الثانوية منها.

البورصة المصرية للسلع السلع الاستراتيجية رئيس البورصة المصرية للسلع عشماوي منصة البورصة المصرية للسلع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة

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