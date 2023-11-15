استشارى تحول رقمى يوضح دور المراكز التكنولوجية فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أوضح الدكتور محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، دور المراكز التكنولوجية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلًا: "إن المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات الخاصة بالحكومة المصرية لأمن قطاعات الأعمال، من أجل المواطنين الذين لا يستطيعون الدخول على "بوابة مصر الرقمية" من أجل مساعدة الأهالي الذين لديهم صعوبة في التعامل مع البوابة الرقمية، ومن ثم توفير خدمة سهلة وبسيطة لهم للحصول على الخدمة بطريقة بسيطة".

وأضاف "عزام" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن هناك مراكز تكنولوجية ثابتة وأخرى متحركة، لافتًا إلى أننا شهدنا تطورًا كبيرًا في منصة مصر الرقمية، حيث وصلنا تقريبًا إلى 8 ملايين مشترك على المنصة قاموا بأداء 43 مليون معاملة، وهذا الرقم يتطور بشكل شهري.

وأشار إلى أن هذا الفكر أصبح ينتشر بشكل أكبر نتيجة التوعية وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة خالية من العوائق تقضي على البيروقراطية وشبهات الفساد التي تحاربه الدولة بصورة كبيرة، ومن ثم فهي وسيلة من وسائل التحول الرقمي لخدمة المواطن وقطاعات الأعمال بكل أشكالها، من خلال الخدمات المقدمة، والتي يمكن الدخول عليها "أون لاين" أو من خلال الانتقال إلى مركز من المراكز التكنولوجية للحصول على نفس الجودة من الخدمة.