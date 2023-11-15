الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم.. بايدن يبحث مع نظيره الصينى الحرب الإسرائيلية على غزة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج

كشف المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن الرئيس جو بايدن سيجري محادثات بخصوص الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة مع نظبره الصيني شي جين بينج.

 

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أضاف كيربي أن الولايات المتحدة ترحب بالفرص المتاحة أمام الصين لدعم إسرائيل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن.

 

وأكدت شبكة "تليفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"، الوصول، لافتة إلى أن الرئيس شي من المقرر أن يعقد قمة مع نظيره بايدن، ويحضر الاجتماع الـ30 للقادة الاقتصاديين للأوبيك.

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