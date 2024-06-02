الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البابا تواضروس يشهد احتفالية “أم الدنيا” فو عيد دخول السيد المسيح أرض مصر

البابا تواضروس خلال
البابا تواضروس خلال احتفالية أم الدنيا

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء السبت، احتفالية "أم الدنيا" التي أقيمت في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتم خلال الاحتفالية عرض وثائقي "أم الدنيا" من الجزء الثاني من سلسلة “أم الدنيا”، والذي يحمل عنوان "إحنا مين؟".

وتناول العمل الوثائقي أهم الأماكن التي زارها السيد المسيح خلال مدة تعدت الثلاث سنوات في بداية حياته على الأرض مع العائلة المقدسة عندما هربوا إلى مصر من بطش الملك هيرودس، إلى جانب ملخص لحياة السيد المسيح، ودخول المسيحية لمصر عن طريق القديس مار مرقس الرسول وتأسيس كنيسة الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية اللاهوتية، ولمحات من تاريخ المسيحية في مصر، وفترة الاضطهاد الروماني خلال فترتي حكم الإمبراطورين ديكيوس ودقلديانو، والتي شهدت عصر الاستشهاد المسيحي، ثم انطلاق فكرة الرهبنة المسيحية التي بدأت من أرض مصر وانطلقت إلى العالم، وآبائها الكبار القديسين أنطونيوس وباخوميوس ومقاريوس.

وحضر الاحتفالية الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، وعدد من قيادات "المتحدة"، ومنصة WATCH IT المنتجة للعمل الوثائقي.

كما حضر الاحتفالية عدد من سفراء بعض الدول، والآباء المطارنة والأساقفة، وعدد كبير من الفنانين والمخرجين والمنتجين والعاملين في صناعة السينما والدراما.

وألقيت عدة كلمات من الفنانة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد، والدكتور أشرف سالمان، واختتمت الكلمات بكلمة قداسة البابا التي رحب في بدايتها بكافة الحضور، وقال إن الاحتفالية بمثابة أمسية مصرية فريدة يمتزج فيها الحضارة والتاريخ والإيمان. 

وتحدث قداسة البابا عن أهمية عيد دخول السيد المسيح وزيارة العائلة المقدسة لمصر وما يعنيه ويقدمه لمصر في مختلف النواحي.

ووصف قداسته العمل الوثائقي "أم الدنيا" بأنه رفيع في إبداعه في كتابته وإخراجه وتصويره وإنتاجه، وتطرق قداسته للحديث عن التدين المصري، حيث قال إن مصر علمت العالم "فن الأعمدة" الذي تجلى في المسلة الفرعونية التي كانت رأسها بمثابة "عين الإله" في مفهوم ذلك الوقت، وتطورت مع دخول المسيحية لشكل المنارة في الكنيسة، ثم المئذنة في المسجد، فكأن مصر عبر تاريخها تشبه معبدًا كبيرًا، وأضاف قداسته أن مجتمعنا يشبه بناءً له أعمدة، منها الفن والثقافة، ومؤسسات الدولة من جيش وشرطة وقضاء، والمؤسسات الدينية الكنيسة والأزهر، وغيرها من الأعمدة التي يجب أن نحرص جميعًا على قوة كلٍّ منها، حيث أن لا غنى عنها لثبات المجتمع.

وأشاد قداسته بالشركة المتحدة ومجهوداتها بكل أذرعها من أجل الفن والإعلام المصريين، وكذلك باهتمام الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بمسار رحلة العائلة المقدسة ومسارها الذي يمكن أن يكون عنوانًا لمصر، والاهتمام بوجوده في النواحي ومناهج التعليم، ودعا إلى نشر السلسلة الوثائقية "أم الدنيا" في مختلف أنحاء العالم من خلال سفاراتنا وكنائسنا بالخارج.

وفي ختام الاحتفالية قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية درع تكريم لقداسة البابا، كما تم تكريم السيدة نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي لمنصة “WATCH IT”،  والفنانة سوسن بدر بطلة سلسلة "أم الدنيا"، ومؤلف ومخرج السلسلة محمود رشاد، والأستاذ الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية، الذي كان ضمن هيئة مراجعة المادة العلمية للجزء الخاص بمسار العائلة المقدسة في "أم الدنيا".

البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية أم الدنيا في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر
البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس أم الدنيا إحتفالية أم الدنيا عرض وثائقي أم الدنيا

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