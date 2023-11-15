الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تبدأ بمصر.. وزير الجيوش الفرنسى يعلن عن جولة بالشرق الأوسط

وزير الجيوش الفرنسي
وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو

أعلن وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، عن بدء جولة في الشرق الأوسط، لمناقشة وبحث الأوضاع في قطاع غزة وقضايا الأمن الإقليمي في المنطقة، بناءً على طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال ليكورنو في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إن جولته "ستبدأ في مصر، ثم يزور بعض دول الخليج العربي، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل، الجمعة".

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وزير جيوش فرنسي إسرائيل منذ عام 2000.

وكان لوكورنو أعلن في وقت سابق، أن القضية الإنسانية وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة "أمر أساسي جدًا"، يتطلب "تدابير" من جانب الكيان الصهيوني.

وقال لوكورنو في مقابلة على قناة "أل سي إي" الإخبارية: "هذا أمر مهم، وإسرائيل دولة ديمقراطية، وما تفعله إسرائيل له تأثير علينا".

وأضاف أن "طريقة تعامل إسرائيل مع الصراع سيكون لها تأثير على البيئة الأمنية التي سيجد الشرق الأوسط نفسه فيها، في السنوات الـ10 أو الـ15 المقبلة".

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