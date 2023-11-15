عبدالسند يمامة: من يحمل مسئولية مصر الآن "هم" عظيم

قال الدكتور عبدالسند يمامة، مرشح لرئاسة الجمهورية، إن الدولة المصرية دولة واعدة، ولهذا سيكون حريص كل الحرص في حال تولي رئاسة الجمهورية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الاقتصاد الخاص.

خطط للنهوض بالاقتصاد المصري



وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، خلال لقائه ببرنامج “في المساء مع قصواء” مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه يجب توفير بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج في مصر الفترة المقبلة للخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية التي اشتدت حدتها في ظل الأزمات الدولية والحروب العالمية.

القوائم الجماعية

وأضاف في حديثه، أنه من أشد المعارضين لفكرة القائمة الجماعية في الانتخابات التشريعية، حيث يجب أن يكون الاختيار لمن قادرون على إحداث تغيير وليس لمن يستطيع الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد بالمجالس النيابية والتشريعية.

وتابع: "من يحمل مسئولية مصر في تلك الفترة هم كبير، لذا بالرغم من أنني أعلم أن فرصة نجاحي جيدة في الانتخابات إلا أنني لن أشعر بالحزن في حال عدم التوفيق، لذا يمكن القول أنني أخوض تلك الانتخابات لأنني أحمل هم هذا الوطن منذ الصغر".