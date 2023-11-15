الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالسند يمامة: من يحمل مسئولية مصر الآن "هم" عظيم

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

قال الدكتور عبدالسند يمامة، مرشح لرئاسة الجمهورية، إن الدولة المصرية دولة واعدة، ولهذا سيكون حريص كل الحرص في حال تولي رئاسة الجمهورية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الاقتصاد الخاص.

خطط للنهوض بالاقتصاد المصري 


وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، خلال لقائه ببرنامج “في المساء مع قصواء” مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أنه يجب توفير بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج في مصر الفترة المقبلة للخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية التي اشتدت حدتها في ظل الأزمات الدولية والحروب العالمية.

القوائم الجماعية

وأضاف في حديثه، أنه من أشد المعارضين لفكرة القائمة الجماعية في الانتخابات التشريعية، حيث يجب أن يكون الاختيار لمن قادرون على إحداث تغيير وليس لمن يستطيع الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد بالمجالس النيابية والتشريعية.

 

وتابع: "من يحمل مسئولية مصر في تلك الفترة هم كبير، لذا بالرغم من أنني أعلم أن فرصة نجاحي جيدة في الانتخابات إلا أنني لن أشعر بالحزن في حال عدم التوفيق، لذا يمكن القول أنني أخوض تلك الانتخابات لأنني أحمل هم هذا الوطن منذ الصغر".

عبد السند يمامة في المساء مع قصواء سي بي سي قصواء الخلالي جذب الاستثمارات

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

عاجل.. واشنطن: لدينا أدلة أن حماس تستخدم مستشفى الشفاء عسكريا

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم