الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبد السند يمامة: الوضع الاقتصادى المصرى قابل للإنقاذ.. والتأخير يشكل خطورة

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة المرشح لرئاسة الجمهورية

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه أول من أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية، وبالفعل قام بطرح هذه الفكرة على الحزب وكانت المفاجأة في موافقة الحزب سريعًا للبدء في مرحلة الاختيار.

ترك الساحة للمتخصصين 

وأكد الدكتور عبد السند يمامة، خلال لقائه ببرنامج “في المساء مع قصواء”، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الحملة الانتخابية التابعة له هدفها الأساسي إنقاذ الدولة المصرية، وتغيير السياسة أمر طبيعي في كافة المجالات.

وتابع: "استعنت بخبرات اقتصادية كبيرة في حملتي الانتخابية، والتفاصيل الدقيقة يجب أن يتم تركها لأهلها، لذا الاطلاع على كافة المجالات أمر حيوي ومهم لكل مواطن ولكن يجب ترك الساحة أيضا أمام المتخصصين".

الوضع الاقتصادي المصري في خطر

واستطرد: "الوضع المصري الاقتصادي قابل للإنقاذ ولكن التأخير في ذلك أمر في غاية الخطورة، لذا الاقتصاد المصري بحاجة إلى إجراءات فورية وسريعة للخروج من هذه الفترة البالغة الصعوبة".

عبد السند يمامة مرشح رئاسى الاقتصاد المصرى في المساء مع قصواء سي بي سي

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

متحدث "التعليم" يكشف خطة تطوير مناهج الثانوية العامة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم