عبد السند يمامة: الوضع الاقتصادى المصرى قابل للإنقاذ.. والتأخير يشكل خطورة

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه أول من أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية، وبالفعل قام بطرح هذه الفكرة على الحزب وكانت المفاجأة في موافقة الحزب سريعًا للبدء في مرحلة الاختيار.

ترك الساحة للمتخصصين

وأكد الدكتور عبد السند يمامة، خلال لقائه ببرنامج “في المساء مع قصواء”، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الحملة الانتخابية التابعة له هدفها الأساسي إنقاذ الدولة المصرية، وتغيير السياسة أمر طبيعي في كافة المجالات.

وتابع: "استعنت بخبرات اقتصادية كبيرة في حملتي الانتخابية، والتفاصيل الدقيقة يجب أن يتم تركها لأهلها، لذا الاطلاع على كافة المجالات أمر حيوي ومهم لكل مواطن ولكن يجب ترك الساحة أيضا أمام المتخصصين".

الوضع الاقتصادي المصري في خطر

واستطرد: "الوضع المصري الاقتصادي قابل للإنقاذ ولكن التأخير في ذلك أمر في غاية الخطورة، لذا الاقتصاد المصري بحاجة إلى إجراءات فورية وسريعة للخروج من هذه الفترة البالغة الصعوبة".