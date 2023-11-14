رفع 600 طن قمامة ومخلفات خلال حملة مكبرة بمراكز الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة..

وأوضح “مختار” أنه تم رفع 480 طن قمامة و100 طن مخلفات صلبة و20 طن أتربة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وذلك بمشاركة 7 وحدات محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبني عبيد وشربين وبلقاس ونبروه بالاضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل..

من جانبه، أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه قاد حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي.

شارك في الحملة كل من خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة وفهمي علام ومحمد عادل وسامح سعد بجهاز النظافة قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة

وشملت الحملة المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة"، مع استمرار اعمال تقليم أشجار شارع المشاية والحدائق العامة وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش وقناه السويس وتم رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع، الترعه وأحمد ماهر والجلاء والثانويه وشارع المستشفي العام ومنطقه سندوب وتقسيم الطوبجي والمجزر وعبد السلام عارف وأحمد ماهر وابن زيد وأحمد الحسيني والجيش الدراسات وقناه السويس.