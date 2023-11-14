الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير مجمع الشفاء: لن نغادر المستشفى دون المرضى والنازحين.. وأبلغنا الاحتلال بذلك

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو سلمية

قال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، إن المجمع يوجد به 650 جريحًا، و50 مريض غسيل كلوي، و36 طفلًا في الحضانة بالإضافة إلى وجود 5 آلاف نازح بالمستشفى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجراحات بالمستشفى تتم بالإمكانيات اليدوية وبتخدير بسيط لنقص الأدوية، مؤكدًا أنه تم تسجيل كل هذه الجراحات وبعد انتهاء الحرب سيتم فضح جرائم الاحتلال.

وتساءل: “لماذا لم يسمح الاحتلال بإخراج الجثث هل تشكل خطرًا عليهم”؟، مؤكدًا أنهم سيخرجون من  المستشفى هم والمرضى والنازحين، ولن يتركوا المرضى ليموتوا، وذلك إذا توافر ممر آمن وسيارات إسعاف من الصليب الأحمر تقلهم لأي مستشفى بالجنوب لتقديم العلاج، ودون ذلك لن يخرجوا من المستشفى مهما كان الثمن.

قصف مستشفى القلب والعناية المركزة من قبل الاحتلال

وأكد أنهم أبلغوا الاحتلال بذلك ولكنهم طلبوا مهلة للرد عليهم وحتى الآن لم يتم الرد، مشيرًا إلى أن الوضع بالمجمع صعب وتم قصف مستشفى القلب والولادة والعناية المركزة وخزانات المياه، وأنهم يقومون بتشغيل محطة تحلية المياه ساعة يوميًا وتوزع على المرضى والنازحين والأطباء، كما أن كمية الوقود بسيطة لتشغيل وحدة الطوارئ فقط بالمستشفى وباقي الأقسام لا تعمل وفي ظلام.

مدير مجمع الشفاء سيخرجون المستشفى المرضى والنازحين الصليب الأحمر

مواد متعلقة

مدير مجمع الشفاء: دفنا 85 جثة متحللة بمقبرة جماعية

البيت الأبيض يزعم استخدام حماس مستشفى الشفاء "مركزًا لقيادتها"

مراسل "الغد الإخبارية": قوات الاحتلال الإسرائيلى تنوى اقتحام مجمع الشفاء الطبى

أستاذ قانون دولى: مجزرة مجمع الشفاء بقطاع غزة استكمال لجرائم الاحتلال

الصحة الفلسطينية: دفن 170 شهيدًا تحللت أجسادهم فى ساحة مستشفى الشفاء

القاهرة الإخبارية.. جو بايدن يطالب قوات الاحتلال بحماية مستشفى الشفاء بغزة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

عاجل.. متحدث "التعليم" يكشف خطة تطوير مناهج الثانوية العامة (فيديو)

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم