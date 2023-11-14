مدير مجمع الشفاء: لن نغادر المستشفى دون المرضى والنازحين.. وأبلغنا الاحتلال بذلك

قال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، إن المجمع يوجد به 650 جريحًا، و50 مريض غسيل كلوي، و36 طفلًا في الحضانة بالإضافة إلى وجود 5 آلاف نازح بالمستشفى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجراحات بالمستشفى تتم بالإمكانيات اليدوية وبتخدير بسيط لنقص الأدوية، مؤكدًا أنه تم تسجيل كل هذه الجراحات وبعد انتهاء الحرب سيتم فضح جرائم الاحتلال.

وتساءل: “لماذا لم يسمح الاحتلال بإخراج الجثث هل تشكل خطرًا عليهم”؟، مؤكدًا أنهم سيخرجون من المستشفى هم والمرضى والنازحين، ولن يتركوا المرضى ليموتوا، وذلك إذا توافر ممر آمن وسيارات إسعاف من الصليب الأحمر تقلهم لأي مستشفى بالجنوب لتقديم العلاج، ودون ذلك لن يخرجوا من المستشفى مهما كان الثمن.

قصف مستشفى القلب والعناية المركزة من قبل الاحتلال

وأكد أنهم أبلغوا الاحتلال بذلك ولكنهم طلبوا مهلة للرد عليهم وحتى الآن لم يتم الرد، مشيرًا إلى أن الوضع بالمجمع صعب وتم قصف مستشفى القلب والولادة والعناية المركزة وخزانات المياه، وأنهم يقومون بتشغيل محطة تحلية المياه ساعة يوميًا وتوزع على المرضى والنازحين والأطباء، كما أن كمية الوقود بسيطة لتشغيل وحدة الطوارئ فقط بالمستشفى وباقي الأقسام لا تعمل وفي ظلام.