جمال بيومى: الكيان الصهيونى ينشر الكذب والمعلومات الدينية المغلوطة لكسب التعاطف الدولى والمحلى

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية واضح منذ عام 1948، حيث تنادي مصر باسم الحق الفلسطيني في كافة المحافل الدولية حتى تحصل فلسطين على حقوقها الدولية المعترف بها.

تسوية القضية الفلسطينية

وأكد السفير جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أكبر المشاكل الأوروبية قامت الولايات المتحدة الأمريكية بحلها، ولهذا السياسيين وكبار المسئولين في دول أوروبا يخشون الحديث مع أمريكا بشأن الحق الفلسطيني.

وأضاف في حديثه، أن أكثر نقطة مضيئة في الوقت الحالي هي العزيمة الفلسطينية الصامدة، رغم حجم المجازر التي ارتكبها الجيش الصهيوني بحق الإنسانية الفلسطينية.

أكاذيب الكيان الصهيوني

وتابع: "الكيان الصهيوني ينشر الكذب والمعلومات الدينية المغلوطة من أجل كسب التعاطف الدولي والمحلي، هم يكذبون ويصدقون ما يقولون ونحن لم ولن نعترف بوطن لهم".