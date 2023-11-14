الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الصور الأولى من حفل زفاف المؤلف هانى سرحان والفنانة بسمة داود

حفل زفاف المؤلف هانى
حفل زفاف المؤلف هانى سرحان والفنانة بسمة داود

احتفل المؤلف هانى سرحان بحفل زفافه على الفنانة بسمة داود في جو عائلى في صحن مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث حضر أصدقاء هانى وبسمة من النجوم والمقربين.

حفل زفاف المؤلف هانى سرحان والفنانة بسمة داود 

وكان المؤلف هانى سرحان احتفل في شهر مايو الماضي بخطوبته على الفنانة بسمة داود في جو عائلى بمنزل العروسة، حيث يحضر بعض أصدقاء هانى وبسمة المقربين مع عائلاتهم.

حفل زفاف المؤلف هانى سرحان والفنانة بسمة داود 

يذكر أن هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصّدر قوائم المشاهدات لأسابيع، ثم تعاون مرة أخرى مع النجم ياسر جلال في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات. 

وكتب هاني مسلسل الاختيار 2: رجال الظل، الذي تصّدر أعلى المشاهدات طوال فترة عرضه موسم رمضان 2021، وحصل عنه على جائزة أفضل مؤلف في مهرجان نجم العرب، وأيضًا الاختيار 3: القرار، والذي تناول واحدة من أصعب فترات مصر بالتاريخ الحديث. وأحدث اعماله مسلسل "حرب" و"سوق الكانتو".

وبسمة داود هي فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافست به في موسم رمضان  2021وقدمت مؤخرًا مسلسل منعطف خطر الذي تصدر تريند شاهد طوال فترة عرضه، نالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش على منصة Watch It  ومسلسل حكايات جروب الدفعة وتصور بسمة حالياً دورها في مسلسل الوصفة السحرية.

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