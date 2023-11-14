الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تضامن النواب": مصر ستظل هى الداعم الأول للقضية الفلسطينية

النائب عبد الهادى
النائب عبد الهادى القصبى

قال عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب إن مصر ستظل هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية، والتاريخ خير شاهد على ذلك:"موقف مصر الداعم والثابت للقضية الفلسطينية لم يقتصر على الدعم فقط، بل هناك تحركات دولية وإقليمية من قبل القيادة السياسية لدعم القضية التواصل مع كل الأطراف الدوليين الفاعلين والتوافق مع الاتحاد الأوروبي على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع".

أضاف القصبى، في تصريحات الثلاثاء، أن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية منذ الأزمة الأخيرة لم تتوقف عند تجهيز قوافل الإغاثة المصرية، بل تتضمن أيضًا تنسيق كل الجهود الإغاثية الدولية من قبل الجهات الراغبة في إغاثة غزة، بداية من الاتصالات والتحركات والمطالبات وغيرها من المواقف الداعمة، ومنها على سبيل المثال التوافق مع رئيس الوزراء البريطاني على أهمية تكثيف الجهود لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

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وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب: "أسفرت الجهود المصرية مع الولايات المتحدة لفتح الممرات الإنسانية عن تأكيد الأخيرة على توصيل المساعدات لسكان غزة، ومن ثم التحركات تتم فى كل الاتجاهات لوقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطينى الأعزل وتشديد الرئيس على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، ومن ثم الدولة المصرية تتحرك في كل الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية.

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