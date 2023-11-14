الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى شردي: أفتخر إني جزء من الشركة "المتحدة"

مصطفى شردي
مصطفى شردي

علق الإعلامى مصطفى شردي على واقعة استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية، والتابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسبب القصف العشوائي للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر للانتماء لهذه الشركة.

وأوضح الإعلامي مصطفى شردي خلال حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة،  بعض القصص التي شاهدها مع الوافدين من المصابين من غزة، خلال زيارة الشركة المتحدة أمس لمعبر رفح ومستشفى العريش للاطمئنان على صحتهم.

وأكد شردي، أن مصر تقدم ملحمة إنسانية للفلسطينيين القادمين من غزة، من خلال توفير المأكل والمشرب والملبس والمسكن، بالإضافة إلى تلقي العلاج اللازم في المستشفى.

ونوه مصطفى شردي، أن المصابين في مستشفيات العريش يتلقون أفضل رعاية ممكنة، مؤكدًا أن أحد الأطباء أخبره أن الإصابات التي جاء بها الفلسطينيين غير معروفة ولم يشاهدها من قبل.

الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مصطفى شردي الإعلامي مصطفى شردي القاهرة الإخبارية

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