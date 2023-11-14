عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء: السكر من الأمراض التي يمكن مصاحبتها

قال الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، إنه في اليوم العالمي للسكري، يمكن القول إن مرض السكر يعتبر من الأمراض التي يمكن مصاحبتها، لافتًا إلى أنه من المعروف أن المعدة هي بيت الداء، فغالبية الأمراض تأتي من المعدة والطعام غير الصحي، أو من الراحة وعدم الحركة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني ومي عز الدين، عبر قناة cbc، أنه عندما يُصاب المريض بالكسر يتم منعه عن الأكل غير الصحي كالبرجر والمقليات لأنها تتسبب في إحداث أورام سرطانية، فبالتالي يحمي الله سبحانه وتعالى مريض السكر من هذه الأمراض المتمثلة في الأورام والسمنة والتي تسبب حدوث كوليسترول ومن ثم الإصابة بالقلب، ومن هنا فإن مريض السكر لديه فرصة قوية عن طريق اتباع النظام الغذائي السليم الذي يجب اتباعه وكذلك اتباع الحركة وممارسة الرياضة.

وتابع: "هكذا يمكن مصاحبة مرض السكر، فهو كالضيف الثقيل، إذا تم تنفيذ طلباته فلن نشعر به".