الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيمان كريم تتعرف على جهود بني سويف في مجال دعم ذوي الإعاقة

د.إيمان كريم
د.إيمان كريم

التقت د.إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف خلال زيارتها لجامعة بني سويف وكلية علوم ذو الاحتياجات الخاصة، ضمن البرنامج التثقيفي للمجلس والذي يجوب كافة محافظات وجامعات مصر.

خلال اللقاء أعربت إيمان عن سعادتها بإعلان محافظة بني سويف، محافظة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وثمنت الجهود المبذولة من المحافظة في هذا الشأن والتي منها تخصيص مكتب متابعة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة يخضع في الإشراف إلى مكتب المحافظ مباشرة، كذلك  تشكيل لجنة للمرور على المديريات والمصالح والأجهزة الحكومية لمتابعة مدى تطبيق مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، ومكتب للشكاوى خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة من شأنه عرض كافة الشكاوى التي ترد إليه على المحافظ مباشرة لوضع الحلول لحل هذه المشاكل، كذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني في توفير إحصاء خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والإشكاليات التي تواجههم، وتقديم دعم من منظمات المجتمع المدنى من شأنه توفير الأجهزة التعويضية وتجهيز العرائس من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق مع كلية علوم الإعاقة بجامعة بني سويف للوقوف على كل ماهو جديد فيما يخص مجال الإعاقة.

قالت إيمان إن المجلس على استعداد تام لتقديم خبراته الفنية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المحافظة وتقديم التدريبات اللازمة لرفع كفاءة العاملين في أي قطاع يعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال اللقاء ناقشت المشرف العام على المجلس آليات التشبيك الممكنة بين المجلس والمحافظة على أكثر من مستوى عن طريق وحدة الإعاقة بالمحافظة وكافة الإدارات الفنية بالمجلس.

الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محافظ بني سويف البرنامج التثقيفى مكتب للشكاوى

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

الباز: تميم البرغوثي مرتزق يستغل دماء شهداء فلسطين للتحريض ضد مصر (فيديو)

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الباز يكشف سر رسالة تميم البرغوثى التحريضية ضد مصر (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

مدحت بشاى

فى ذكرى العميد التنويرى

عبد الرحيم طايع

كيف يهدأ الشرق الأوسط؟!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (2)

حسين دعسة

الأردن يرفض إعادة احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حسين دعسة

مجلس النواب الأردنى يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم