الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الجنايات تحيل أوراق متهم بالقتل في قنا إلى المفتي

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، قرارا بإحالة أوراق متهم بقتل مواطن في بندر قنا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.

وقد صدر القرار، برئاسة المستشار مؤمن أبو الفتوح رضوان، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبدالجواد، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك.

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إحالة عامل خردة خطف فتاة واعتدى عليها جنسيًا فى الجيزة لـ"الجنايات"

كانت أجهزة الأمن قد ضبطت كلا من الدسوقي.إ.ع، وعمه أحمد.ع.ا، ونجله محمد، بتهمة قتل المجني عليه عبدالعليم.س، بطلقات نارية داخل سيارة تاكسي بمنطقة المساكن.

وأحالت القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 15381 لسنة 2021 جنايات قسم قنا والمقيدة برقم 3209 لسنة 2021 كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم الأول بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه وحددت جلسة الثالث من ديسمبر للنطق بالحكم.

محكمة جنايات قنا قتل مواطن في بندر قنا مفتي الديار المصرية المستشار مؤمن أبو الفتوح رضوان قتل المجني علي

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