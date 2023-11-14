الجنايات تحيل أوراق متهم بالقتل في قنا إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، قرارا بإحالة أوراق متهم بقتل مواطن في بندر قنا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.

وقد صدر القرار، برئاسة المستشار مؤمن أبو الفتوح رضوان، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبدالجواد، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك.

كانت أجهزة الأمن قد ضبطت كلا من الدسوقي.إ.ع، وعمه أحمد.ع.ا، ونجله محمد، بتهمة قتل المجني عليه عبدالعليم.س، بطلقات نارية داخل سيارة تاكسي بمنطقة المساكن.

وأحالت القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 15381 لسنة 2021 جنايات قسم قنا والمقيدة برقم 3209 لسنة 2021 كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم الأول بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه وحددت جلسة الثالث من ديسمبر للنطق بالحكم.