الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"أوابك" تكشف تفاصيل المستجدات الأسبوعية فى أسواق النفط العالمية

أوابك
أوابك

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول « أوابك » تقريرا حول المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وكشف التقرير تسجيل أسعار النفط الآجلة خسائر أسبوعية للمرة الأولى منذ مايو 2023، بلغت نسبتها حوالي 4.1% لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي.

وذكر التقرير أهم العوامل الرئيسية التي تسببت في انخفاض أسعار النفط و المخاوف بشأن انخفاض الطلب العالمي، بسبب تراجع الصادرات من السلع والخدمات وتباطؤ قطاع التكرير في الصين - أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وتأكيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على إمكانية تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، وضعف النشاط الاستهلاكي واحتمالات الركود الاقتصادي في أوروبا.

وتابع التقرير تراجع علاوة المخاطرة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات النفطية التي لم تتأثر بهذه التوترات، و ارتفاع محزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بأكبر وتيرة مسجلة منذ شهر فبراير الماضي ،و التقديرات حيال ارتفاع صادرات دول أوبك من النفط الخام بحوالي 1 مليون ب/ي من أدنى مستوى لها المسجل في شهر أغسطس 2023، نتيجة انخفاض الطلب المحلي الموسمي على النفط في منطقة الشرق الأوسط. 

وذكرت المنظمة العوامل الأخرى التي حدت من انخفاض أسعار النفط، ومنها التوقعات بشأن مواصلة المملكة العربية السعودية التخفيض الطوعي الإضافي على إنتاجها من النفط الخام البالغ 1 مليون ب/ي حتى نهاية عام 2023، وتأكيد روسيا على استمرارها في خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف ب/ي خلال نفس الفترة. انخفاض عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يناير 2022 وهو 494 حفارة، في مؤشر على إمكانية تراجع الإنتاج المستقبلي.

أوابك المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية أسواق النفط العالمية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول خام غرب تكساس الأمريكي الأزمة الروسية الأوكرانية

مواد متعلقة

"أوابك" تكشف تفاصيل مؤشر أسعار النفط والغاز الطبيعي (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

خسائر إسرائيلية صادمة لنتنياهو.. اللواء نصر سالم يفضح الجيش الإسرائيلى

"الداخلية" توضح حقيقة صدور بيان من الوزارة يحذر المواطنين من سرقة منازلهم

اعترافات شبح حلوان بعد ضبطه: "بحب استعرض أمام البنات وأقف بالسنجة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى ذكرى العميد التنويرى

عبد الرحيم طايع

كيف يهدأ الشرق الأوسط؟!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (2)

حسين دعسة

الأردن يرفض إعادة احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حسين دعسة

مجلس النواب الأردنى يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم