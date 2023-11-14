"أوابك" تكشف تفاصيل المستجدات الأسبوعية فى أسواق النفط العالمية

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول « أوابك » تقريرا حول المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وكشف التقرير تسجيل أسعار النفط الآجلة خسائر أسبوعية للمرة الأولى منذ مايو 2023، بلغت نسبتها حوالي 4.1% لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي.

وذكر التقرير أهم العوامل الرئيسية التي تسببت في انخفاض أسعار النفط و المخاوف بشأن انخفاض الطلب العالمي، بسبب تراجع الصادرات من السلع والخدمات وتباطؤ قطاع التكرير في الصين - أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وتأكيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على إمكانية تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، وضعف النشاط الاستهلاكي واحتمالات الركود الاقتصادي في أوروبا.

وتابع التقرير تراجع علاوة المخاطرة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات النفطية التي لم تتأثر بهذه التوترات، و ارتفاع محزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بأكبر وتيرة مسجلة منذ شهر فبراير الماضي ،و التقديرات حيال ارتفاع صادرات دول أوبك من النفط الخام بحوالي 1 مليون ب/ي من أدنى مستوى لها المسجل في شهر أغسطس 2023، نتيجة انخفاض الطلب المحلي الموسمي على النفط في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت المنظمة العوامل الأخرى التي حدت من انخفاض أسعار النفط، ومنها التوقعات بشأن مواصلة المملكة العربية السعودية التخفيض الطوعي الإضافي على إنتاجها من النفط الخام البالغ 1 مليون ب/ي حتى نهاية عام 2023، وتأكيد روسيا على استمرارها في خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف ب/ي خلال نفس الفترة. انخفاض عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يناير 2022 وهو 494 حفارة، في مؤشر على إمكانية تراجع الإنتاج المستقبلي.