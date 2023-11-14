الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير بريطانى: "وقف إنسانى" أطول سيكون ضروريًا فى حرب غزة

أثار القصف في غزة
أثار القصف في غزة

قال وزير الدولة البريطاني للتنمية، أندرو ميتشل، الثلاثاء، إن “وقفًا إنسانيًا” أطول ليغطي مناطق أوسع سيكون ضروريًا في الصراع بين إسرائيل وحماس من أجل إيصال المساعدات إلى المنطقة.

وأضاف للنواب في مجلس العموم ستكون هناك حاجة إلى فترات توقف أطول تغطي مناطق أوسع، نحن نناقش مع الأمم المتحدة والشركاء الآخرين أفضل السبل لتحقيق ذلك”، مضيفًا أن جميع الوفيات بين المدنيين "مؤسفة للغاية".

وشدد وزير خارجية الظل المعارض، ديفيد لامي، على أن فترات التوقف الحالية التي عرضتها إسرائيل ليست كافية:“غزة في كارثة إنسانية، وتم تهجير أكثر من 1.5 مليون شخص، وهناك نقص شديد في الضروريات الأساسية، هل يفعل الوزير ذلك؟ نتفق على أن فترات التوقف القصيرة في الشمال ليست كافية بشكل واضح؟

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الصراع بريطانيا وقفا انسانيا ضروريا

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