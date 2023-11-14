لينك تنزيل كتاب التاريخ للصف الأول الثانوي الترم الأول pdf 2024

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة خاصة طلاب الصف الأول الثانوي عن تنزيل كتاب التاريخ للصف الأول الثانوي الترم الأول pdf 2024.

كتاب التاريخ للصف الأول الثانوي pdf 2024

وترصد الدستور خلال السطور المقبلة رابط التحميل الخاص بكتاب التاريخ للصف الأول الثانوي الترم الأول قبل انطلاق امتحانات التيرم الأول والتى سوف تنطلق فى 14 يناير المقبل، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024.

رابط تحميل كتاب التاريخ للصف الأول الثانوي 2024

يمكنك تحميل الكتاب من الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر الرابط التالى من هنا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل هامة وتنبيهات للمدارس الثانوية بشأن الامتحانات الالكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وطلبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية بعض البيانات وتسجيلها للطلاب الثانوية من أجل الامتحانات الالكترونية على التابلت.

تعليمات مهمة من الوزارة

وناشدت بتسجل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فور استلامه والتأكيد على طلاب الصف الثاني وطلاب الثاني الثانوي بضرورة القيام بسداد قيمة التأمين على التابلت الخاص، وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي والتى سوف تنطلق فى 14 يناير المقبل، وقررت الوزارة أن تكون الإمتحانات إلكترونية.

طبيعة اسئلة الأمتحانات

وقد أعلنت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات سوف تكون فى مستوى الطالب المتوسط وسوف تكون جميعها من المنهج الدراسي، وأشارت المصادر خلال تصريحاتها أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى سوف تشكل غرفة عمليات من أجل متابعة الامتحانات على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأكدت الوزارة على حل أى مشكلة سوف تواجه الطلاب فى تسجيل الدخول على المنظومة.