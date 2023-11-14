مراسل "الغد الإخبارية": قوات الاحتلال الإسرائيلى تنوى اقتحام مجمع الشفاء الطبى

قال مراسل قناة الغد الإخبارية، تامر دلول، إنه لا أحد يعلم ما يحدث في مجمع الشفاء، وذلك بسبب الحصار الشديد للمجمع من قبل الدبابات الإسرائيلية.

وأضاف مراسل قناة الغد الإخبارية، أن قطع الاتصالات والإنترنت بمستشفى الشفاء يجعل من الصعب على أي صحفي معرفة ما يدور داخل المجمع.

وأشار مراسل قناة الغد الإخبارية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنوي اقتحام مجمع الشفاء الطبي، الأمر الذي قد يسفر عن عدد كبير من الشهداء.

وأكد أن الطواقم الطبية بالمستشفى استطاعت أن تنتشل جثامين الشهداء الموجودة داخل مجمع الشفاء، سواء في ثلاجات الموتى أو الطرقات، حيث تم دفنهم والصلاة عليهم، وسط حراسة وحصار من قبل الآليات الإسرائيلية.