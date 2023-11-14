الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نابولي يعين والتر ماتزاري مدربًا للفريق حتى نهاية الموسم

ماتزاري
ماتزاري

أعلن نادي نابولي الإيطالي رسميًا تعيين والتر ماتزاري مدربًا جديدًا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وأكد النادي في بيان رسمي إقالة الفرنسي رودي جارسيا من تدريب الفريق وتعيين ماتزاري لنهاية الموسم.

رودي جارسيا قاد نابولي منذ بداية الموسم الجاري، وعقده سارٍ مع النادي حتى صيف 2025، وقاد الفريق في 16 مباراة وفاز الفريق في 8 وتعادل بـ4 وخسر 4 مباريات.

ويحتل نابولي المركز الرابع في ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن ميلان، صاحب المركز الثالث.

وبدأ والتر ماتزاري مسيرته في التدريب كمدرب مساعد لنابولي في صيف 1998 وحتى صيف العام التالي ثم انتقل لتولي تدريب بولونيا تحت 19 عامًا من صيف 1999 حتى يونيو 2001 ثم تولى تدريب أتشيريالي من سبتمبر 2001 وحتى صيف 2002 ثم انتقل لتدريب نادي بيستويسي في صيف 2002 لمدة موسم واحد ثم تولى تدريب فريق ليفورنو لموسم وبعدها انتقل لريجينا وقادهم لـ3 مواسم من صيف 2004 وحتى صيف 2007، ثم تولى تدريب فريق سامبدوريا في صيف 2007 لمدة موسمين حتى يونيو 2009، وقاد نابولي في أكتوبر 2009 حتى مايو 2013، ليتولى بعدها تدريب فريق إنتر من صيف 2013 وحتى نوفمبر 2014، ثم قاد واتفورد الانجليزي في صيف 2016 ورحل في الصيف التالي قبل أن يتولى تدريب تورينو في يناير 2018 لمدة موسمين، وبعدها تولى تدريب كاليار في سبتمبر 2021 وحتى مايو 2022.

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