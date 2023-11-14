الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: نابولي يقترب من الاتفاق مع والتر ماتزاري لتدريب الفريق

والتر ماتزاري
والتر ماتزاري

اقترب نادي نابولي الإيطالي من التوصل لاتفاق مع والتر ماتزاري، المدير الفني السابق لنادي كالياري، لتولي تدريب الفريق خلفًا لرودي جارسيا.
وبات رودي جارسيا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن منصبه كمدير فني لنابولي خلال الأيام المقبلة.
وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بالانتقالات، أن إدارة نابولي باتت قريبة من التوصل لاتفاق مع ماتزاري لتولي تدريب الفريق خلفًا لرودي جارسيا.
وسبق أن ذكرت صحيفة ديلي ميل الانجليزية أن إدارة نابولي ليست راضية عن نتائج الفريق مع جارسيا وهو ما دفعها للتفكير في إقالته.
وأكد رومانو أن إدارة نابولي تسعى للتعاقد مع ماتزاري حتى نهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على العقد اليوم في حالة سير الأمور حسب الخطة.
وفي حالة رحيله، ستكون تلك المرة الثانية في نفس الموسم التي يقال فيها رودي جارسيا من منصبه، بعدما رحل عن نادي النصر السعودي في شهر مارس الماضي.

رودي جارسيا يقود نابولي منذ بداية الموسم الجاري، وعقده سارٍ مع النادي حتى صيف 2025، وقاد الفريق في 16 مباراة وفاز الفريق في 8 وتعادل بـ4 وخسر 4 مباريات.

ويحتل نابولي المركز الرابع في ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن ميلان، صاحب المركز الثالث.

وبدأ والتر ماتزاري مسيرته في التدريب كمدرب مساعد لنابولي في صيف 1998 وحتى صيف العام التالي ثم انتقل لتولي تدريب بولونيا تحت 19 عامًا من صيف 1999 حتى يونيو 2001 ثم تولى تدريب أتشيريالي من سبتمبر 2001 وحتى صيف 2002 ثم انتقل لتدريب نادي بيستويسي في صيف 2002 لمدة موسم واحد ثم تولى تدريب فريق ليفورنو لموسم وبعدها انتقل لريجينا وقادهم لـ3 مواسم من صيف 2004 وحتى صيف 2007، ثم تولى تدريب فريق سامبدوريا في صيف 2007 لمدة موسمين حتى يونيو 2009، وقاد نابولي في أكتوبر 2009 حتى مايو 2013، ليتولى بعدها تدريب فريق إنتر من صيف 2013 وحتى نوفمبر 2014، ثم قاد واتفورد الانجليزي في صيف 2016 ورحل في الصيف التالي قبل أن يتولى تدريب تورينو في يناير 2018 لمدة موسمين، وبعدها تولى تدريب كاليار في سبتمبر 2021 وحتى مايو 2022.

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