الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من الضرائب

جمارك الإسكندرية
جمارك الإسكندرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للتفتيش بجمارك الإسكندرية برئاسة عصام الدين أحمد بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة برئاسة عادل حسين من ضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية.

فبناءا على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة للتفتيش العام بجمارك الإسكندرية مفادها محاولة شركة ا.ب.ا بالتلاعب فى المستندات وإدراج الصنف الواردة على أنها ثلاجات عرض للمحال التجارية بقصد التهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتحقيق الإخبارية من علاء كامل مدير إدارة الحركة ومحمود داوود مدير إدارة التعريفات بالإدارة العامة للتنسيق ودعم العمليات وأحمد عماد علام رئيس قسم التفتيش العام وسليمان محمد الحوتى رئيس قسم التفتيش العام فتبين بالمعاينة الفعلية أن الصنف الوارد عبارة عن فريزرات أفقية تخضع لضريبة الجدول بفئة 8% وليست ثلاجات عرض كما هو مدرج بالمستندات وأن الشركة قامت بذلك بقصد التهرب من سداد ضريبة الجدول المقررة على صنف الفريزرات، مجمدات.

 

الجمارك: خضوع سماد اليوريا في شكل محلول مائي للقواعد التصديرية

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير تحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة.

وبلغ فرق الضرائب والرسوم حوالى 328 ألف و256 جنيه.

كما قام صاحب الشأن بسداد التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 656 ألف و114 جنيه ليبلغ إجمالى المبلغ 984 ألف و370 جنيه.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

رجال الجمارك جمارك الإسكندرية محاولة تلاعب المستندات للتهرب من سداد جزء الرسوم الجمركية تشكيل لجنة جمركية

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

عقد زواج عبد الحليم والسندريلا يُثير أزمة.. وأسرة العندليب تلجأ للقضاء

التعليم: منح الطالب أكثر من محاولة فى امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد

محافظ أسيوط يشارك في الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب طارق جميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى ذكرى العميد التنويرى

عبد الرحيم طايع

كيف يهدأ الشرق الأوسط؟!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (2)

حسين دعسة

الأردن يرفض إعادة احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حسين دعسة

مجلس النواب الأردنى يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم