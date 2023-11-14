تغطية في مرمى النيران.. رسالة 750 صحفيًا تُثير غضب الاحتلال.. ومسئول إسرائيلي: "يجب قتلهم"

استهداف ومضايقات وتهديد.. جرائم إضافية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الصحفيين القائمين على تغطية الأحداث في قطاع غزة.

اعتداءات جنود الاحتلال مستمرة في حق الأطقم الصحفية والإعلامية، وهو ما وثقته لجنة حماية الصحفيين.

ومن بين القتلى صحفيون فلسطينيون مستقلون يعملون في خدمات إخبارية دولية، وآخرون يعملون في وسائل إعلام محلية ذات أهمية كبيرة للفهم المحلي لما يحدث، وقد لقي العديد منهم حتفهم في غارات جوية على منازلهم، وبعضهم إلى جانب أطفالهم وعائلاتهم.

الخميس الماضي، نُشرت رسالة وقع عليها المئات من الإعلاميين الدوليين للمطالبة بوضع حد لقتل إسرائيل للصحفيين في غزة، وحثوا غرف الأخبار الغربية على تسمية الجرائم الإسرائيلية - بما في ذلك "الفصل العنصري، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية" - بأسمائها.

39 من العاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية قتلوا

وكتب الصحفيون: "لا يمكن المبالغة في أهمية هذه اللحظة.. من الضروري أن نغير المسار".

ونقلًا عن لجنة حماية الصحفيين - التي تقول إن ما لا يقل عن 39 من العاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية قتلوا خلال الهجوم الإسرائيلي الذي دام شهرًا على غزة - تنص الرسالة على "أننا كمراسلين ومحررين ومصورين ومنتجين وغيرهم من العاملين في غرف الأخبار حول العالم، لقد فزعنا من اغتيال الاحتلال لزملائنا وعائلاتهم".

وأضافوا: "إننا نكتب للحث على وضع حد للعنف ضد الصحفيين في غزة ولدعوة قادة غرف الأخبار الغربية إلى أن يكونوا واضحين في تغطية الفظائع الإسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين".

وتستمر الرسالة: “الصحفيين قُتلوا أثناء عملهم بشكل واضح”.

وقال الموقعون: "يظهر تحقيق صحفي استهدافًا متعمدًا للصحفيين خلال غارتين إسرائيليتين في 13 أكتوبر الماضي في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل مصور الفيديو التابع لرويترز عصام عبد الله وإصابة ستة صحفيين آخرين".

وتشير الرسالة إلى أن "عائلات الصحفيين قُتلت أيضًا، فقد علم وائل دحدوح، مراسل الجزيرة في غزة، على الهواء في 25 أكتوبر أن زوجته وأطفاله وأقارب آخرين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية. وقتل الصحفي محمد أبو حصير نتيجة غارة في 5 نوفمبر الجاري سقطت على المنزل، واستشهد 42 من أفراد عائلته.

50 مقرًا إعلاميًا تم قصفها في غزة خلال الحرب

وتشير الرسالة إلى أن حوالي 50 مقرًا إعلاميًا قد تم قصفها في غزة خلال الحرب، وهو ما يتوافق مع " نمط إسرائيل المستمر منذ عقود من الاستهداف المميت للصحفيين"، بما في ذلك مراسلة قناة الجزيرة، الفلسطينية شيرين أبو عقلة العام الماضي.

وقال الإعلاميون الموقعون على الرسالة إنهم يستجيبون لدعوة نقابة الصحفيين الفلسطينيين للصحفيين الغربيين إلى "التحرك لوقف القصف المروع على أهلنا في غزة".

وكتبوا: "إننا نقف مع زملائنا في غزة ونشيد بجهودهم الشجاعة في إعداد التقارير وسط المذبحة والدمار، وبدونهم، ستظل العديد من الفظائع على الأرض غير مرئية".

المعايير المزدوجة وعدم الدقة عند الغرب

وأكد الموقعون: "إننا نحمل أيضًا غرف الأخبار الغربية مسؤولية الخطاب اللاإنساني الذي ساهم في تبرير التطهير العرقي للفلسطينيين". "المعايير المزدوجة وعدم الدقة والمغالطات كثيرة في المطبوعات الأمريكية وقد تم توثيقها جيدًا ".

وتتهم الرسالة وسائل الإعلام الغربية بتقويض وجهات النظر الفلسطينية والعربية والإسلامية، وطباعة "معلومات مضللة ينشرها المسؤولون الإسرائيليون"، والفشل في "التدقيق في عمليات القتل العشوائي للمدنيين في غزة - والتي يتم ارتكابها بدعم من الحكومة الأمريكية".

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن مراسلين من وسائل الإعلام بما في ذلك “سي إن إن، ونيويورك تايمز، والأسوشيتد برس، ورويترز” ربما كانوا متواجدين مع المقاومة الفلسطينية خلال هجمات 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل، والتي قُتل فيها أربعة صحفيين إسرائيليين.

مسؤول إسرائيلي: يجب قتل الصحفيين

ومن بين أكثر من 1400 شخص قتلوا، نشرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية القصة وكأنها حقيقة مثبتة، إذ لجأ بيني غانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليقترح قتل الصحفيين واستهدافهم.

وفي الوقت نفسه، وافقت وسائل الإعلام الغربية على السماح للمسؤولين العسكريين الإسرائيليين بفحص جميع المواد التي سجلها مراسلوها المرافقون لوحدات جيش الاحتلال أثناء العمليات في غزة.

معرضون لخطر كبير للإبادة الجماعية

وتعرب الرسالة المفتوحة عن أسفها لأنه على الرغم من تحذير خبراء الأمم المتحدة من أن الفلسطينيين "معرضون لخطر كبير للإبادة الجماعية" في القطاع المحاصر، فإن "وسائل الإعلام الغربية لا تزال مترددة في اقتباس خبراء الإبادة الجماعية ووصف التهديد الوجودي الذي يتكشف في غزة بدقة".

وشدد الموقعون على أن "هذه هي مهمتنا: محاسبة السلطة. وإلا فإننا نجازف بأن نصبح شركاء في الإبادة الجماعية".

وكتبوا: "إننا نجدد الدعوة للصحفيين لقول الحقيقة كاملة دون خوف أو محاباة". "استخدام المصطلحات الدقيقة التي حددتها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بشكل جيد، بما في ذلك "الفصل العنصري" و"التطهير العرقي" و"الإبادة الجماعية"، واصلين: "إن إدراك أن تحريف كلماتنا لإخفاء الأدلة على جرائم الحرب أو القمع الإسرائيلي للفلسطينيين هو سوء ممارسة صحفية وتنازل عن الوضوح الأخلاقي".