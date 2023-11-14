الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. ننشر نتيجةً انتخابات اتحاد طلاب مدارس محافظة دمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

شهد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ورائد عام اتحاد طلاب    دمياط، اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لـ تحاد طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023- 2024، بحضور علاء ناشد النادي موجه عام التربية الاجتماعية ورابحه محمد السيد موجه عام اتحادات طلابية بالمديرية

وأسفرت الانتخابات عن فوز الطالب محمد جهاد محمد عيد  إدارة فارسكور التعليمية بمنصب أمين الاتحاد والطالبة رقية محمد كامل الشويحى إدارة كفر البطيخ التعليمية بمنصب الأمين المساعد

 كذلك فوز الطالبة نرمين الغريب فتحى إدارة دمياط الجديدة التعليمية بمنصب المقرر الديني والثفافي والطالبة وعد محمد حمدون  إدارة ميت أبو غالب التعليمية بمنصب المقرر الاجتماعي.

والطالبة خديجة محمد جلال إدارة السرو التعليمية بمنصب المقرر العلمي والطالب معاذ أيمن محمد الجنيدى إدارة كفر سعد التعليمية، بمنصب المقرر الرياضي والكشفي والطالب مازن فتحى ابراهيم زين الدين  إدارة كفر البطيخ التعليمية بمنصب المقرر الفني.

وفي نهاية اللقاء، أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لطلاب الاتحاد بإعتبارهم نماذج مضيئة بتعليم دمياط مشيدآ بالعملية الانتخابات للمكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب  التي أجريت مشيرآ إلي أنها تجربة ديمقراطية يمارسها الطلاب بأنفسهم هو تنظيم تربوي يهدف لمساعدة الطلاب علي حل مشكلاتهم في أجواء ديمقراطية ولديه مهمة مزدوجة لإرشاد زملائهم لكيفية حل المشكلات التي تواجهم.

وتم تشكيل لجنة من التوجيه العام للتربية الاجتماعية باعداد وتنفيذ معسكر صقل القيادات الطلابية للمرحلة الثانوية هالة مردان مدير التربية الاجتماعية وهالة سرحان مدير مكاتب الخدمة المدرسية واقبال بكر عضو مكتب الاتحادات الطلابية.

كما أعرب وكيل الوزارة عن  شكره وتقديره لجهود مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة التابعة لإدارة دمياط الجديدة لحسن تعاونها والاعداد الجيد والمساهمة الفعالة فى انجاح المعسكر متمثلة فى مدير ادارة المدرسة الاستاذ علاء جعفر

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