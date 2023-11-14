صفوت العالم عن إطلاق "كايرو نيوز": " صوت مصري يُخاطب العالم"

أشاد الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق قناة “كايرو نيوز” الناطقة بـ4 لغات خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى أننا في حاجة لمثل هذه المنصات الإعلامية لتوصيل الحقائق العالم، خاصًة في ظل جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

وأكد الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإذاعة الأخبار بـ 4 لغات مختلفة قرار جيد جدًا لأن مصر كانت تحتاج إلى هذا من أجل أن تكون نافذة للجميع من جميع الطبقات وفي كل أرجاء العالم أيضًا، متابعًا: "هذه الخطوة هي طفرة في المجال الإعلامي المصري".

وتابع أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: "خطوة جيدة جدًا نخاطب بها العالم، لأن هذه القناة ستكون قوية وتنجح بقوة كما حدث مع القاهرة الإخبارية، وستكون منصة إعلامية كبيرة، وستكون منبر إعلامي مستنير وصوت جديد لمصر بمختلف لغات العالم".

وعن شروط نجاح قناة "كايرو نيوز"، قال: "الجدية والاجتهاد والاستمرار في نقل الحقيقة، خاصة أنها ستنقل للعالم أجمع، ونحن كنا في حاجة شديدة لهذه الخطوة، واتوقع النجاح الكبير لها بمجرد إطلاقها".

كايرو نيوز

من جانبه، قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة كايرو نيوزستكون قناة إخبارية عالمية، تبث باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية وستقدم تغطية شاملة للأحداث العالمية والمحلية، وستستفيد من الشراكة مع منصة watch it، التي توفر خدمة بث مباشر عبر الإنترنت، وستكون قناة "كايرو نيوز" متاحة على هذه المنصة، إضافة إلى البث الفضائي.

وأشاد الطاهري خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع على قناة "DMC"، بالدعم الذي تلقاه من القيادة السياسية في مصر، والتي وضعت ثقتها فيه وفي فريق عمله، وأعطتهم الحرية والمسئولية في تحقيق حلمهم بإنشاء قنوات إخبارية متميزة ومحترمة.

واستكمل:"لولا دعم القيادة السياسية ما نجحت قناة إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية حيث وضعوا الثقة في تحمل مسئولية هذا الحلم فهذه إرادة سياسية".