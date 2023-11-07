الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تبث بـ4 لغات.. الطاهري يكشف لـ"صاحبة السعادة" تفاصيل Cairo News

الطاهري مع صاحبة
الطاهري مع صاحبة السعادة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة كايرو نيوزستكون قناة إخبارية عالمية، تبث باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية وستقدم تغطية شاملة للأحداث العالمية والمحلية، وستستفيد من الشراكة مع منصة watch it، التي توفر خدمة بث مباشر عبر الإنترنت، وستكون قناة "كايرو نيوز" متاحة على هذه المنصة، إضافة إلى البث الفضائي.

وأشاد الطاهري خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع على قناة "DMC"، بالدعم الذي تلقاه من القيادة السياسية في مصر، والتي وضعت ثقتها فيه وفي فريق عمله، وأعطتهم الحرية والمسئولية في تحقيق حلمهم بإنشاء قنوات إخبارية متميزة ومحترمة.

واستكمل:"لولا دعم القيادة السياسية ما نجحت قناة إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية حيث وضعوا الثقة في تحمل مسئولية هذا الحلم فهذه إرادة سياسية".

كايرو نيوز watch it الشركة المتحدة إسعاد يونس صاحبة السعادة مصر اكسترا نيوز القاهرة الإخبارية

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