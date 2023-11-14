محافظ دمياط تتابع مشروع إنشاء مبنى الديوان العام وتطوير كورنيش النيل

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

حيث تناول الاجتماع مناقشة معدلات التنفيذ بالمبنى والمنطقة المحيطة، واستعراض النسب الخاصة بكل مكون بالمشروع.

كما بحثت محافظ دمياط، خطة المرحلة القادمة وفقًا للجدول الزمنى للمشروع، وناقشت أيضًا آلية تخطى أية معوقات قد تبطئ عملية التنفيذ، كما تابعت التجهيزات النهائية بمركز السيطرة استعدادًا لتشغيله واستكمال الأعمال بخطة تطوير كورنيش النيل.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الخاص بكل مرحلة والدفع بعجلة العمل وتوفير العمالة المطلوبة للتنفيذ بمكونات المشروع بالتوازى، ووفقًا للمواصفات الفنية والمعايير التى تم تحديدها مسبقًا بمخطط المشروع لإنشاء مبنى حكومى متكامل يتوافق مع الأُطر الذكية والبيئية، لميكنة الأعمال فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، مؤكدة أنه يتم متابعة منظومة العمل وخطة الفرش والتجهيز للمبنى بشكل دورى، كما لفتت إلى أن مشروع إحلال وإنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة بالكامل يُعد من أهم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط خلال تلك الفترة.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه انطلقت اليوم فعاليات الحملة القومية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن حيث انطلقت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والذي أكد خلالها الحث علي ضرورة أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي المقبل من خلال الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع باعتبار ذلك واجب وطني ومسئولية تقتضيها واجب المواطنة لمزيد من الاستقرار والنهوض بالوطن حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.