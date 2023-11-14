الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يستقبل وفد جمعية رجال الأعمال الأفارقة وعدد من السفراء

محافظ الغربية مع
محافظ الغربية مع وفد من جمعية رجال الأعمال الأفارقة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم بشركة مصر للغزل والنسيج وفدا رفيع المستوى من جمعية رجال الأعمال الأفارقة وعدد من السفراء الأفريقيين في مستهل زيارتهم لمحافظة الغربية، في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يساهم في إقامة المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة التي تدعم خطة التنمية في المحافظة وتأتي الزيارة في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين محافظة الغربية ودول أفريقيا، وتمثل خطوة استراتيجية للتعاون بين دول القارة والفرص الاقتصادية الواعدة التي تقدمها لدعم وتنمية التبادل التجاري.

ورحب محافظ الغربية بالوفد، مشيرا إلى أن الهدف من زيارة الوفد الأفريقي لمحافظة الغربية اليوم جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية ومعرفة الاحتياجات الاستثمارية للمحافظة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

 

جدير بالذكر أن الوفد سيقوم بزيارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وعددا من مصانع الغزل والنسيج الخاصه بالمحله الكبرى فضلا عن تفقد معرض من قلب الدلتا الي كل افريقيا (صنع في الغربية) بالمنطقة اللوجستية.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب.

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