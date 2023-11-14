الانضباط تستدعي ممدوح عيد للتحقيق في شكوى اتحاد الكرة

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عزت خميس، استدعاء ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، للتحقيق معه في الشكوى التى قدمها ضده مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

وكشف مصدر داخل لجنة الانضباط، أن اللجنة ستقوم باستدعاء ممدوح عيد، للاستماع إلى أقواله قبل إصدار أى عقوبة ضده إذا ثبتت إدانته، كما تستمع لجنة الانضابط لأقوال المستشار لقانوني لاتحاد الكرة فى الشكوى التى قدمها، وبعدها سيتم إعلان القرار النهائي سواء بمعاقبة ممدوح عيد أو حفظ الشكوي في التحقيقات التى ستقوم بها اللجنة.

وقال المصدر إن لجنة الانضباط اجتمعت أمس واستلمت الشكوي التى قدمها اتحاد الكرة ضد ممدوح عيد وقد تكون العقوبة مالية ومنعه من حضور المباريات أو مالية فقط.

ممدوح عيد يهاجم لجنة الحكام واتحاد الكرة بعد خسارة بيراميدز من الزمالك

وكان ممدوح عيد قد هاجم لجنة الحكام واتحاد الكرة، بعد انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور قبل النهائي لكأس مصر، وكتب على صفحته عبر “فيس بوك”: “تحكيم فاجر”، رافضا القرارات التحكيمية في المباراة بعد طرد أحمد توفيق لاعب الفريق وطرد باتشيكو المدير الفني لبيراميدز.

وخسر بيراميدز من الزمالك بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، وكان بيراميدز قد تقدم بهدف وتعادل الزمالك في الدقائق الأخيرة ولجأ الفريقان للأشواط الإضافية.

وتقدم بيراميدز بالهدف الثاني وتعادل الزمالك، ثم أضاف بيراميدز الهدف الثالث ونجح الزمالك فى إدراك هدف التعادل فى الدقائق الأخيرة من الشوط الرابع من المباراة.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية لمواجهة فريق الأهلي في الدور النهائي لمسابقة كأس مصر على أن تقام المباراة في شهر مارس من العام المقبل وفقا لما حددته لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين.