الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البدء فى إعادة إعمار 30 منزلًا بقرية الفؤادية فى أسوان

إعادة إعمارمنازل
إعادة إعمارمنازل قرية الفؤادية في أسوان

أعلنت جمعية الأورمان عن البدء في إعادة إعمار وتأهيل 30 منزلا بقرية الفؤادية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بقيادة محمد يوسف. 

وأكد محمد يوسف، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتشبيكا بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

اختيار قرية الفؤادية بمركز كوم أمبو

 

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه وقع الاختيار على قرية الفؤادية وذلك لكونها من القرى الأشد احتياجا حسب معايير التنمية، مؤكدًا أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن فرشها وتأثيثها بالكامل، معربًا عن خالص شكره وتقديره للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك لدعمه المستمر كل مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيدًا بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ أسوان، فدائمًا مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جدير بالذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة، أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

إعادة إعمارمنازل قرية الفؤادية في أسوان
إعادة إعمارمنازل قرية الفؤادية في أسوان
إعادة إعمار المنازل القرى الأكثر احتياجا قرية الفؤادية جميعة الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان

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