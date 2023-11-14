وزير الزراعة: 185 مليار جنيه حجم التجارة البينية بين الصين وإفريقيا

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القارة الأفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراض صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بالمنتدى الصيني-الإفريقي المعني بالزراعة، أن إفريقيا تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب، إلا أنها ما زالت تواجه ضعفا في توفير احتياجات شعوبها من الغذاء، إذ يعاني أكثر من 220 مليون مواطن من سوء ونقص التغذية، كما تعاني من نقص التمويل المحفز والميسر، وأيضا تحتاج إلى تدعيم بناء القدرات وإدخال التكنولوجيا والابتكار ودعم منظومة اللوجستيات والحاجة الماسة إلى تخفيف حدة الصراعات والتوترات السياسية بما يحقق قدرا من الاستقرار الذي يساهم بصورة أكبر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لدعم وتمويل برامج التنمية لديها كما تحتاج إلى آليات وجهود لتدعيم التجارة البيئية بينها وبين الدول الكبرى خاصة جمهورية الصين الشعبية.

وتابع أن المنتدى الصيني الأفريقي يعد نموذجا فاعلا للتعاون بين أطرافه، فضلا عن أن العلاقات بين الدول الأفريقية ودولة الصين، قد نمت بشكل كبير ومتزايد خلال السنوات الماضية بداية من انطلاق هذا المنتدى عام 2000، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر لدول القارة الأفريقية، وتنوعت مجالات التعاون ما بين التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليم العالي وغيرها.

وأوضح أن حجم التجارة البينية بين الصين وأفريقيا بلغ حوالي 185 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام2021، ولعلها قد تزايدت بشكل كبير خلال إحصائيات السنوات التالية، إضافة إلى التعاون في مجال البنية التحتية وتدفق الاستثمارات لتمويل كثير من المشروعات لدعم برامج التنمية في كثير في دول القارة.

القصير: المنتدى الصيني الأفريقي نموذج فاعل للتعاون بين أطرافه



وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية قامت بتطوير البنية التحتية والتوسع في المناطق الصناعية والاقتصادية وإنشاء ممرات وطرق مع دول الجوار، كما أن مصر مؤهلة لأن تكون مركزا لوجستيا عالميا، وكل هذه المشروعات وغيرها تؤدي إلى دفع وتكميم الدول الكبرى خاصة الصين من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوربية، كما أن العلاقات المصرية الصينية المتميزة والمتطورة تؤهلها لأن تكون مركزا للتحرك الصيني داخل القارة الإفريقية نظرا للاعتبارات السابقة وموقعها الاستراتيجي، ولعل مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطرق للتعاون الدولي التي عقدت في العاصمة الصينية بكين في 17 و18 أكتوبر الماضي، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بالبلدين في مجالات متعددة، تعزز هذه العلاقة المتميزة.

وفي نهاية كلمته، أشار القصير إلى أن العلاقات بين وزارتي الزراعة في جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية تطورت كثيرا خلال السنوات الأخيرة واستهدفت الوصول إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، حيث شملت تدعيم مشروعات مشتركة في مجال البحوث التطبيقية، واستنباط أصناف عالية الإنتاجية، والقادرة على التعامل مع التغيرات المناخية، ومكافحة التصحر وتعزيز التجارة البينية، بين البلدين من المنتجات الزراعية وغيرها، إضافة إلى توقيعنا على خطة العمل لدعم التعاون الثنائي بين البلدين للثلاثة أعوام القادمة، من 2023 وحتى 2025.

كما أكد أن التعاون الصيني الإفريقي يعد نموذجا متميزا للتعاون بين الدول، ويسهم بقدر كبير في دعم برامج التنمية في دول القارة الإفريقية.