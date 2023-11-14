الرئيس السيسى يتفق مع نظيره الزيمبابوى على تطوير التعاون فى مجال الزراعة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، الرئيس إيمرسون منانجاجوا، رئيس زيمبابوي، الذي يزور مصر.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أشادا بالتطور المستمر في علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكدين الحرص على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب، وبالأخص في مجالات التعاون التنموي، حيث تم الاتفاق في هذا الصدد، على أهمية تطوير التعاون في مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة وضمان الأمن الغذائي للبلدين، إلى جانب التعاون في قطاعات البنية التحتية المختلفة، بما يوفر فرصًا تنموية مشتركة.

وأشاد رئيس زيمبابوي، في هذا السياق، بما لمسه شخصيًا خلال زيارته مصر من نهضة تنموية لافتة في فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الإطار.

وأشار المتحدث الرسمي، في بيان، إلى أن اللقاء تناول كذلك التباحث حول سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، لاسيما في ضوء استضافة مصر حاليًا فعاليات المعرض الثالث للتجارة البينية الإفريقية، حيث اتفق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود الإفريقية لضمان مرونة اقتصادات القارة أمام الصدمات الدولية، والدور المحوري لجهود التوسع في التجارة البينية الإفريقية، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من منطقة التجارة الحرة القارية، ودفع جهود التنمية الشاملة في القارة.