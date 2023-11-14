افتتاح الطريق الدائري الجديد وكوبرى السلطاني بسمسطا ببني سويف

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بجولة ميدانية بمركز ومدينة سمسطا، لافتتاح بعض المشروعات في قطاع الطرق والنقل، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام.

وذلك بحضور الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، ونشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا.

تطوير ورفع كفاءة العديد من الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية

افتتح محافظ بنى سويف الطريق الدائرى الجديد بمدينة سمسطا بطول 2.5 كم على مصرف سليم، وافتتاح كوبري أعلى ترعة السلطاني بنهاية الطريق الدائري الجديد، وذلك بطول 18 مترًا وعرض 15 متراُ مكون من اتجاهين بواقع حارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن مشروعات الطرق التي تنفذها مديرية الطرق والنقل بدائرة مركز ومدينة سمسطا، والتي شملت تطوير ورفع كفاءة العديد من الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية مثل شوارع الجلاء، بورسعيد، الفسطاط وغيرها من الشوارع والمحاور.

واستمع المحافظ من وكيل وزارة النقل، لعرض موجز عن الأعمال المنفذة، والذي أشار إلى أن الطريق الدائري الجديد يعتبر امتدادًا للطريق الدائري القديم والذي تم رفع كفاءته وتطويره وإعادة رصفه، حيث تم إنشاء الطريق الجديد "كامتداد للقديم" بهدف تخفيف الضغط على وسط المدينة ونقل حركة سيارات النقل الثقيل خارجها، لاسيما وأن الطريق الجديد يعتبر نقطة تلاقي وتقاطع للعديد من الطريق، إذ أنه يعتبر امتدادا لطريق سمسطا /الشيخ عابد/ مازورا، وصولًا إلى الطريق الصحراوي الغربي وطريق قرى الخريجين، فضلًا عن أهمية الطريق في ربط قرى مراكز ببا وأهناسيا بقرى مركز سمسطا، وتسهيل حركة نقل المحاصيل الزراعية من قرى الخريجين بالظهير الصحراوي الغربي.

كوبري تم تصميمه لتحمل حركة النقل الثقيل

وفيما يتعلق بكوبرى أعلى ترعة السلطاني، أوضح وكيل النقل، أن الكوبرى تم تصميمه لتحمل حركة النقل الثقيل وزيادة عرضه لتسهيل حركة سيارات النقل الثقيل وعمل حوائط ساندة لتوسعة الطريق، فضلًا عن ازدواج مدخل سمسطا من خلال عمل اتجاه منفصل، وإعادة رصفه وتوسعته ورفع كفائته وعمل ممر للمشاة خاص بطلاب المدارس لسهولة حركتهم وحفاظًا على أمنهم وسلامتهم عند ارتياد الطريق

وأكد محافظ بنى سويف أهمية الحفاظ على أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها بالطريق الدائري، وشملت توسعة وإعادة رصف وإنارة وعمل يوتيرنات وغيرها من الأعمال الصناعية والجمالية،مشددا على أهمية التصدى لاية سلوكيات سلبية تضر بالطريق سواء باستغلاله بشكل خاطئ في إشغالات طريق من ركن وانتظار سيارات أو وجود مقاهى وفرش عشوائية مخالفة، أو استغلال التوسعات في تجاوز السرعة المقررة وغيرها من السلوكيات والمظاهر المرفوضة.