الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نفوذ طاغٍ وجهود كبرى.. كيف وجهت مصر العالم فى أزمة غزة؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد مركز "The Soufan center" للدراسات الأمريكية، في تقرير له، أن نفوذ مصر لا يزال طاغيا على منطقة الشرق الأوسط، لتتجاوز دول الخليج العربي التي أصبح لها نفوذ عالمي كبير، وبرز نفوذ مصر بعد اشتعال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود مصر الكبرى لمنع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء والأردن، وإدارتها معبر رفح بطريقة فعالة للغاية، حيث تفاوضت مع الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل تأمين دخول المساعدات وإجلاء المصابين والمرضى من القطاع المحاصر من الجانب الإسرائيلي مقابل إجلاء الرعايا الأجانب.

علاقات متوازنة ومكاسب دبلوماسية كبيرة

وتابع أن مصر لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حيث نجحت الإدارات المصرية المتعاقبة في الحفاظ على التوازن في هذه العلاقات التي لا تزال فاترة إلى حد كبير ولا ترقى إلى التطبيع الذي لطالما سعت له إسرائيل.

وأضاف أن هذه العلاقات المتوازنة جعلت لمصر دورا كبيرا في عمليات الوساطة في كافة الصراعات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث أدان العديد من القادة الإقليميين والعالميين الآخرين، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي وحلفاؤه العرب جميعًا، النهج الإسرائيلي تجاه الصراع في غزة، والذي أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك العديد من الأطفال. 

txt

مصابو غزة في مستشفى العريش يروون معاناتهم ويشكرون مصر على الدعم (فيديو)

وأفادت التقارير بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال اجتماعه مع مدير وكالة المخابرات المركزية الزائر ويليام بيرنز، في 7 نوفمبر، وكرر السيسي هذه الدعوة خلال عطلة نهاية الأسبوع في القمة الإسلامية العربية المشتركة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، معلنًا ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة دون قيود أو شروط.

وتابع المركز، في تقريره، أن القاهرة سعت إلى تحقيق التوازن بين دعمها السكان المدنيين في غزة والتداعيات الأمنية للسماح لأعداد كبيرة من سكان غزة بالفرار إلى مصر، وعملت القاهرة مع مسئولين أمريكيين وقطريين وإسرائيليين ودوليين آخرين على زيادة تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح لتوزيعها على المدنيين في غزة. 

دور محورى كبير لمصر 

وأضاف المركز الأمريكي أنه مع تحول الجانب الإنساني للصراع إلى ضرورة أساسية للمفاوضات، بما في ذلك المفاوضات بشأن المحتجزين، فإن مصر سوف تلعب حتمًا دورًا أكثر مركزية، نظرًا لسيطرتها على معبر رفح، ومع زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تتدفق إلى غزة توفر لمصر مقعدًا رئيسيًا على طاولة المفاوضات في الصراع، خاصة فيما يتعلق بقضية المحتجزين.

وتابع أن إغاثة مصر الكبرى لغزة تأتي في ظل دعم القاهرة للقضية الفلسطينية ورفض تهجير سكان غزة، ويشتبه المسئولون المصريون في أن إسرائيل تسعى من أجل ضمان عدم عودة أي تهديد من غزة إلى تهجير السكان المدنيين في غزة بشكل دائم في مصر وأجزاء أخرى من العالم العربي. 

وأضاف أن الرئيس السيسي رفض، خلال اجتماعهما في 7 نوفمبر، اقتراحًا من مدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، بأن تقوم القاهرة بإدارة الأمن مؤقتًا في قطاع غزة بعد الحرب حتى تصبح السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي المسئولية، وقد يعكس هذا الموقف حسابات القاهرة بأن حماس والفصائل الفلسطينية والمقاومة أيديولوجية في الشعب الفلسطيني لا يمكن القضاء عليها. 

وتابع أنه على الرغم من إصرار مصر الحالي على إبقاء مشاركتها في غزة محدودة، فإن حدود مصر مع القطاع ودورها التاريخي في غزة والشئون الفلسطينية الأوسع ستدفع بلا شك المسئولين الأمريكيين والعالميين إلى ممارسة ضغوط كبيرة على القاهرة للعب دور واسع النطاق في مرحلة ما بعد الحرب. 

مصر طاغي غزة الولايات المتحدة إسرائيل القطاع

مواد متعلقة

الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يصل الكونجرس الأمريكي.. ماذا حدث؟

التمرد يصل الكونجرس.. مساعدو البرلمان الأمريكي يتوقفون عن العمل دعمًا لغزة

أزمة جديدة بسبب غزة.. البرقيات السرية تكشف تصدعات كبرى في الخارجية الأمريكية

رسالة سرية من الخارجية الأمريكية تكشف فشل بلينكن فى احتواء "تمرد غزة"

بلهجة أكثر اعتدالًا.. مصر والعرب يطالبون العالم بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

ركود تضخمى وصدمة نفطية.. تحذيرات عالمية من تداعيات العدوان الإسرئيلى على غزة

لغة العالم تجاه غزة تتغير.. مطالبات بـ هدنة ووقف فورى لإطلاق النار

أكبر الاحتجاجات فى تاريخ القارة.. مئات الآلاف ينتفضون فى أوروبا دعمًا لفلسطين

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

مدمن آيس يتفنن في تعذيب نجله في السلام.. هذه قصته

القبض على مدير شركة مقاولات هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم

استشهاد العشرات بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة