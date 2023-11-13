الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصابو غزة في مستشفى العريش يروون معاناتهم ويشكرون مصر على الدعم (فيديو)

مصابو غزة في مستشفى
مصابو غزة في مستشفى العريش

استضافت الإعلامية لبنى عسل في برنامجها "الحياة اليوم" على قناة الحياة، عددا من المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش، بعد نقلهم من غزة التي تعرضت لحرب ضروس من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأعرب المصابون وأسرهم عن شكرهم وامتنانهم للدولة المصرية على ما قدمته لهم من رعاية طبية وإنسانية.

 

وفي تفاصيل اللقاءات التي أجرتها لبنى عسل مع المصابين، روى كل منهم قصة إصابته والمعاناة التي عاشها في غزة، حيث قال أحدهم إنه أصيب بصاروخ في منطقة صلاح الدين، وكان بين الحياة والموت، ولم يجد مكانا آمنا للإختباء من القصف المستمر.

 

وأضاف آخر إنه أصيب بشظايا في كتفه وقت تعبئة جركن المياه، وسط نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، وقال خال أحد المصابين إن أهالي غزة عايشين في ذل ودمار وإرهاق وموت، وأنهم واثقين في الله أنه ينصرهم على العدو.

 

وفي نهاية اللقاءات، أشاد المصابون وأسرهم بحسن استقبالهم وتلقيهم الرعاية الجيدة في مصر، ووجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية، وطالبوا العالم بالتدخل لوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

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