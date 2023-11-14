الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"محلية ديرمواس" تنظم ندوة تعريفية لبدء تنفيذ 1500 مشروع بمنح لا ترد

ندوة تعريفية لبدء
ندوة تعريفية لبدء تنفيذ مشروعات بمنح لا ترد بديرمواس بالمنيا

تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، بالتعاون مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم ندوة تعريفية لبدء تنفيذ 1500 مشروع بمنح لا ترد، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة المصرية.

جاء ذلك بحضور عامر طه رئيس مركز ديرمواس، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإيمان صلاح منسق المحافظة ممثل من البنك الدولي ومدير مؤسسة المصري للتنمية والتعليم ومدير مشروع نقدر.

وأوضح رئيس المركز، أن الندوة تضمنت التعريف بأهداف المشروع حيث يسعى إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها من خلال التنمية الشاملة والمستدامة للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال التجارية وترويج ثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية في قطاعات مختلفة منها الأعمال التجارية الزراعية والتكنولوجيا للمساهمة في خلق فرص عمل مناسبة للمرأة في هذه القطاعات، وكذلك دعم وتحسين أداء المجموعات الانتاجية بضم المزيد من العمالة النسائية وإتاحة الخدمات المالية وغير المالية لرائدات الأعمال وفقا لاحتياجاتهن.

ندوة تعريفية لبدء تنفيذ مشروعات بمنح لا ترد بديرمواس بالمنيا
ندوة تعريفية لبدء تنفيذ مشروعات بمنح لا ترد بديرمواس بالمنيا
ندوة تعريفية لبدء تنفيذ مشروعات بمنح لا ترد بديرمواس بالمنيا
ندوة تعريفية لبدء تنفيذ مشروعات بمنح لا ترد بديرمواس بالمنيا
المنيا ندوة تعريفية 1500 مشروع بديرمواس التمكين الأقتصادي للمراه عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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