«التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة».. ندوة في ديرمواس بالمنيا

نظمت وحدة حقوق الإنسان بمحافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي ندوة تثقيفية لتوعية المرأة المعيلة بحقوقها الاقتصادية وشروط الحصول على معاش تكافل وكرامة تحت عنوان (التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة) بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتحت إشراف عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس.

حضر فعاليات الندوة رضا مصطفى نائب رئيس مركز ومدينة ديرمواس والدكتور هاني عبدالباري سكرتير المركز ورأفت عرفه مدير إدارة التضامن الاجتماعي بديرمواس . وعلاء فرغلي مسئول وحدة حقوق الإنسان بالوحدة المحلية.

قال عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس إن الندوة استهدفت تعريف المرأة المعيلة بكيفية الحصول على تكافل وكرامة والشروط المطلوبة، لذلك مشيرا إلى أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة ديرمواس قامت بتقديم كافة أوجه الدعم للندوة التي أقيمت بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس .

من جانبها، أوضحت داليا محمد مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى تقديم الدعم وتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات اجتماعيا واقتصاديا، والذي يعد بمثابة أحد أهم محاور القضية السكانية، مؤكدة أن الوحدة مستمرة في تنفيذ تلك الندوات وفقاً لخطة زمنية محددة على مستوى جميع مراكز المحافظة ضماناً للوصول إلى أكبر عدد من السيدات وتقديم التوعية والإرشاد لهن.

وأكد رضا مصطفى نائب رئيس المركز عن أهمية الوعي لدى المرأة بحقوقها وضرورة تضافر كافة الجهود لتقديم أوجه الدعم للمرأة بشكل عام والمرأة المعيلة بشكل خاص مشيرا إلي أن توجيهات رئيس مركز ومدينة ديرمواس تهدف إلى تقديم كافة الدعم لتنفيذ هذه الندوة التي في إطار تكليفات وتوجيهات محافظ المنيا والذي يضع المرأة وحقوقها على رأس اهتماماته.

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