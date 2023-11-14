"اقتصادية النواب" تطالب بالاستفادة من الدعم العالمي للمشروعات الصغيرة في إفريقيا

ضخ 745 مليون دولار..

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية، وهناك توجه عام من قبل الدولة الاهتمام بالقطاع الصناعى وفى القلب منها الصناعات الصغيرة.

وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: “القيادة السياسية حريصة على دعم القطاع الصناعى بمختلف أنواعه، وبالأمس القريب تضمنت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمعرض التجارة البينية الأفريقية، عددا من الرسائل التي تستهدف تعزيز الصناعة ودعم ملف التجارة فى القارة السمراء، حيث أكد رئيس الجمهورية حرص مصر على الدعم الإيجابي طوال الوقت، والدور الإيجابي الذى تقوم به مصر فيما ينفع الناس، وأن في أفريقيا القدرات والإمكانيات الموجودة، في مصر حريصين على البناء والتنمية والتعمير في التعاون في كل المجالات”.

أهمية المشروعات الصغيرة على مستوى العالم

وأشار أمين سر اللجنة إلى أهمية المشروعات الصغيرة على مستوى العالم، وفقا لتصريحات جوين إموابا، مدير التجارة العالمية، التي أعلن خلالها ضخ 400 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، ونحو 300 مليون دولار في شكل ائتمان في القارة من قبل الصين، والبرازيل ضخت 45 مليون دولار لتطوير شركات الطيران الإفريقية، كل هذه المبالغ فى القارة الأفريقية.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر تتخذ حزمة من القرارات بداية من تعديل قانون المشروعات الصغيرة، والبنية التحتية، والتيسيرات والتسهيلات والحوافز لدعم المشروعات الصغيرة والقائمين عليها والاستفادة بكل هذه المبالغ التى تم ضخها فى القارة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، افتتاح المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية بحضور رئيسي زيمبابوي ومالاوي الشقيقتين وكبار المسئولين بالاتحاد الأفريقي والمنظمات والبنوك الأفريقية متعددة الأطراف.