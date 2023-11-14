الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصول نائب وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني والديمقراطية إلى مطار العريش

أوزرا زيا، نائب
أوزرا زيا، نائب وزير الخارجية الأمريكي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية"، اليوم، بوصول أوزرا زيا، نائب وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مطار العريش.

مساعد وزير الخارجية يستقبل أوزرا زيا 

وكان السفير د. حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، أمس الإثنين، استقبل أوزرا زيا وكيلة الخارجية الأمريكية لشئون الأمن المدنى والديمقراطية وحقوق الإنسان، وشون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر، وسكوت ترنر نائب المبعوث الأمريكى للمسائل الإنسانية في الشرق الأوسط والوفد المرافق لهم بمقر وزارة الخارجية.

وشارك فى الاجتماع السفير أسامة خضر مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، وممثلون لقطاع حقوق الإنسان والقطاع الأمريكي بالوزارة.

نائب وزير الخارجية الأمريكي وصول مطار العريش أوزرا زيا نائب وزير الخارجية الأمريكي للأمن المدني والديمقراطية الأمن المدني والديمقراطية

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