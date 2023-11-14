الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": مؤشرات محصول القطن تعزز طموحات الدولة في عودته إلى عرشه

قطن
قطن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن، عن أن المؤشرات الأولية لتسويق محصول القطن تعزز طموحات الدولة وعودة القطن المصري إلى سابق عهده وزيادة المساحة المنزرعة والتصنيع والتصدير كما تعلن استعدادات الوزارة لزراعات محصول القمح بعد الانتهاء من تشويق القطن.

وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تواصل تسويق محصول القطن، حيث أنه تم تنظيم ثلاثة مزادات حتى الآن، اتسمت جميعها بالشفافية والتي استشعر من خلالها المزارعين بجهود الدولة الحثيثة لتقديم كافة أشكال الدعم، لتحقيق أفضل مستوى ربحية ممكنة.  

وأوضح التقرير أن المزاد الأول ضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا، لافتًا إلى أن المعاملات اختتمت بوصول سعر القنطار إلى 11 ألف جنيه، مؤكدًا أنه حقق طموحات جميع المزارعين، بعد نهاية موسم طويل وشاق.

 وأشار التقرير إلى أن المزاد الثاني شهد مشاركة أكبر من المزارعين، وذلك بانضمام محافظة “أسيوط” إلى الثلاثة محافظات التي شاركت في انطلاقة المزاد الأول “وهي بني سويف والفيوم والمنيا”، وهو ماتكررت في النسخة الثالثة، والتي اتسعت فيها الدائرة بوجود “سوهاج”.

مؤشرات أولية تعطي انطباعا إيجابيا بشأن عودة القطن المصري لسابق عهده


أكد التقرير أن المؤشرات الأولية تعطي انطباعًا إيجابيًا يعزز طموحات الدولة في عودة القطن المصري لسابق عهده، وزيادة المساحات المنزرعة بالذهب الأبيض، والتي تنعكس بالإيجاب على إجمالي حجم الإنتاجية، وزيادة معدلات التصنيع والتصدير، التي تصب في صالح تدعيم الدخل القومي المصري من العملة الأجنبية.  

وأشار التقرير إلى ملف الاستعداد لموسم القمح الجديد، وأن العمل يجري حاليًا على قدم وساق، قبل انطلاق موسم الزراعات الشتوية، حيث بدأ غالبية المزارعين بتطبيق معاملات الخدمة لإعداد المهد الجيد للبذور.

 وأكد التقرير أن وزارة الزراعة وفرت كافة مستلزمات الإنتاج، استعدادًا لانطلاق موسم المحاصيل الشتوية، وفي مقدمتها القمح عبر تدبير التقاوي والمبيدات والأسمدة اللازمة، لتلبية كافة احتياجات المزارعين، علاوة على خدمات الدعم الفني والإرشادي، بما يضمن تحقيق أفضل إنتاجية ممكنة.  

 ولفت التقرير، إلى أنهم ملتزمون بالسياسة الصنفية التي أقرتها الوزارة، والتي تمهد لتطبيق الدورة الزراعية، وتحقيق الأهداف الموضوعة والمأمولة منها، علاوة على تنظيم وإطلاق سلسلة من الندوات والمؤتمرات، للتعرف على احتياجات ومطالب المزارعين عن قرب.  

وكشف عن إجمالي المساحة المستهدف زراعتها بـ”محصول القمح” في جميع المحافظات والاراضي الجديدة موضحًا أنهم عازمون على الوصول إليها، وتحقيق أهداف الخطة الموضوعة من قبل وزارة الزراعة خلال الموسم الجديد.

-الزراعة المؤشرات الأولية لمحصول القطن تعزز طموحات الدولة عوده إلى

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