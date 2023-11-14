الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يعتلي قمة الليج 1 لأول مرة هذا الموسم بعد إزاحته نيس

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وريمس

استغل نادي باريس سان جيرمان تعثر نادي نيس في الإسبوع الـ12 من بطولة الدوري الفرنسي ليزيحه عن القمة، ويتربع بدلا منه عليها.

ففي الوقت الذي فاز فيه سان جيرمان على نادي ستاد ريمس بنتيجة ثلاثية نظيفة على ملعب أوجيست دولون في مدينة ريمس تعادل نيس مع نادي مونبلييه سلبيا على ستاد دو لا موسون في مدينة مونبلييه.

كيف اعتلى سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي؟

بهذا الانتصار رفع سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات على أندية لانس في الإسبوع الثالث، وأولمبيك ليون في الأسبوع الرابع، وأولمبيك مارسيليا في الأسبوع السادس بعدها حقق 5 انتصارات متتالية من الإسبوع الثامن حتى الإسبوع الـ12 على أندية ستاد رين، وستراسبورج، وبريست، ومونبلييه، وأخيرا على ريمس على الترتيب، و3 تعادلات منها تعادلان سلبيان مع كل من نادي لوريان في الأسبوع الأول، وكليرمون فوت 63 في الأسبوع السابع، وتعادل وحيد كان إيجابيا مع نادي تولوز في الإسبوع الثاني في حين لم يتذوق طعم الهزيمة سوى مرة واحدة على يد نيس بنتيجة 2 – 3 في الأسبوع الخامس.

سجل سان جيرمان 29 هدفا بمعدل تسجيل 2.4 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل جيد، وبه هو الأقوى على مستوى الهجوم منها 13 هدفا أي ثلث الأهداف عن طريق اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بينما تلقت شباكه 9 أهداف بمعدل تلقي 0.75 هدف في كل مباراة، وهو أيضا معدل جيد، وبه يحل ثانيا على مستوى أقوى دفاع.

سان جيرمان مع جالتييه

بالرغم من تصدر الدوري الفرنسي إلا أن انطلاقة سان جيرمان تحت قيادة فنية من الإسباني لويس إنريكي في الموسم الحالي أقل من انطلاقته بقيادة فنية من الفرنسي كريستوف جالتييه في الموسم الماضي الذي حصد معه في 12 أسبوعا 32 نقطة من 10 انتصارات، وتعادلين فيما لم يتعرض لأي خسارة.

أحرز سان جيرمان 32 هدفا أما شباكه، فلم تهتز سوى بـ5 أهداف.

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نيس ينزل عن القمة

على الجانب الآخر بهذا التعادل نزل نيس عن القمة إلى الوصافة برصيد 26 جناها من 7 انتصارات بواقع 3 انتصارات تحققت متتالية من الإسبوع الرابع حتى الإسبوع السادس على أندية ستراسبورج، وسان جيرمان، وموناكو على التوالي، و4 انتصارات أخرى تحققت  متتالية من الإسبوع الثامن حتى الإسبوع الـ11 على أندية ميتز، ومارسيليا، وكليرمون، ورين على الترتيب، و5 تعادلات منها 3 تعادلات دون أهداف مع أندية ليون في الإسبوع الثالث، وبريست في الإسبوع السابع، وأخيرا مع مونبلييه، وتعادلان إيجابيان مع كل كل من نادي ليل في الإسبوع الأول، ولوريان في الإسبوع الثاني، ونيس هو النادي الوحيد الذي ما زال محافظا على سجله خاليا من الهزائم.

لم يسجل نيس سوى 13 هدفا بمعدل تسجيل 1.1 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل ضعيف لكن يأتي به  كسادس من حيث أقوى هجوم، ويتساوى مع ناديي لانس صاحب المركز السادس، وتولوز الذي يحتل المركز الـ14.

 لكن هذا المعدل لا يتناسب مع مركز نيس، فهناك أندية تحته في الترتيب، وسجلت أهدافا أكثر منه، فعلى سبيل المثال لوريان الذي يتواجد في الترتيب الـ16 سجل 15 هدفا في حين لم يدخل مرمى نيس سوى 4 أهداف، وهو الأقوى على مستوى الدفاع.

صعب جدا بعد أن يعتلى سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي أن ينزل عنها.

باريس سان جيرمان نيس الدوري الفرنسي الجولة 12 من الدوري الفرنسي ريمس مونبلييه

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