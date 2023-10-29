إصابة دامية لـ فابيو جروسو وإلغاء قمة مارسيليا وليون فى الدورى الفرنسى

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، إلغاء قمة أولمبيك مارسيليا ضد أولمبيك ليون، والتي كان مقررًا أن تجمعهما في بطولة الدوري الفرنسي.

وكان مقررًا أن تنطلق مباراة أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون، اليوم الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فليدروم معقل فريق الجنوب الفرنسي، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

وجاء قرار الإلغاء بعد قيام مجموعة من جماهير مارسيليا بالاعتداء على حافلة فريق ليون، بالحجارة، قبل دخولهم محيط الملعب.

وأسفر اعتداء جمهور مارسيليا عن إصابة دامية للإيطالي فابيو جروسو في الوجه، إثر رميه بالحجارة.

وقرر فرانسوا ليتكسير حكم المباراة، إلغاءها، طبقًا لقوانين الاتحاد الفرنسي، بحسب ما صرح خلال مؤتمر صحفي، بسبب وجود عدوان جسدي، وهو ما تعرض له جروس مدرب فريق ليون.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي الخاص بموقف المباراة لاحقًا.