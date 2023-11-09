صلاح بديلًا.. تشكيل ليفربول أمام تولوز الفرنسى فى الدورى الأوروبى

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني تشكيل "الريدز" الذي سيواجه تولوز الفرنسي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويجلس محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول في مباراة اليوم.

جاء تشكيل ليفربول على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، كوانساه، كوستاس تسيميكاس.

وسط الملعب: إندو، أليكسس ماك أليستر، هارفي إليوت.

الهجوم: دواك، كودي جاكبو، لويس دياز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أليسون بيكر، مروزيك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكساندر أرنولد، جوردون، تشامبرز، سكانلون، ماكونيل، دومينيك سوبوسلاي، ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح".

ويتطلع فريق ليفربول لتكرار انتصار الجولة الماضية من أجل حسم تأهله للدور المقبل من البطولة في صدارة المجموعة، بينما يرغب تولوز في تحقيق المفاجأة وحصد انتصار يمنحه أفضلية في صراع التأهل للتصفيات المؤهلة لدور الـ16 بالبطولة.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وخلفه فريق سانت خيلويزي برصيد 4 نقاط ثم تولوز في المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، وفي المركز الأخير فريق لاسك لينز بدون نقاط.

فيما يأمل محمد صلاح في مواصلة التسجيل من أجل الاستمرار على المستوى المميز الذي يقدمه رفقة الريدز منذ بداية الموسم الجاري، وقيادة فريقه للتأهل للدور المقبل من البطولة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ماذا يفعل محمد صلاح ضد الأندية الفرنسية؟

- أما بالنسبة لنجمنا المصري محمد صلاح، فإنه سيخوض مباراته الأوروبية السادسة أمام الأندية الفرنسية، بعدما واجه فريقين من قبل من فرنسا في مشاركاته الأوروبية، وهما ناديا باريس سان جيرمان وليون في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

- وكانت أولى مواجهات محمد صلاح أمام أندية فرنسا، بقميص روما الإيطالي أمام ليون في دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي.

- محمد صلاح لعب مباراتي الذهاب والعودة بالكامل وسجل هدفا، ولكن روما ودع البطولة بنتيجة 5-4 في مجموع اللقاءين، حيث فاز في لقاء وخسر آخر.

- وبقميص ليفربول، واجه محمد صلاح فريق باريس سان جيرمان في دور المجموعات بموسم 2018/ 2019، وشارك "مو" ذهابًا وإيابًا، لكنه لم يسجل أي أهداف، وفاز في لقاء وخسر لقاء.

- أما المباراة الأخيرة التي جمعته بفريق تولوز في لقاء الذهاب، وسجل هدفًا رائعًا في خماسية ليفربول.