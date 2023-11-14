الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشهاد لاعبي كرة طائرة إثر قصف للاحتلال استهدف مخيم جباليا بقطاع غزة

قصف للاحتلال
قصف للاحتلال

أفادت وسائل إعلامية فلسطينية باستشهاد نجمي كرة الطائرة الفلسطينية حسن زعيتر وإبراهيم قصيعة، لاعبي نادي الصداقة والمنتخب الوطني، إثر قصف للاحتلال استهدف مخيم جباليا بقطاع غزة، وفقًا لفضائية “الغد”.

وبحسب وكالة أبناء فلسطين الرسمية، كان اللاعب إبراهيم قصيعة، قد توج قبل عامين ببرونزية بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية، كما شارك مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية التي جرت خلال شهر سبتمبر المنصرم في الصين.

فيما استشهد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات بقصف لطائرات الاحتلال على منزل وسط مخيم جباليا.

الطائرة الفلسطينية حسن زعيتر إبراهيم قصيعة نادي الصداقة المنتخب الوطني الفلسطيني مخيم جباليا بقطاع غزة قطاع غزة

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