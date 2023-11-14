استشهاد لاعبي كرة طائرة إثر قصف للاحتلال استهدف مخيم جباليا بقطاع غزة

أفادت وسائل إعلامية فلسطينية باستشهاد نجمي كرة الطائرة الفلسطينية حسن زعيتر وإبراهيم قصيعة، لاعبي نادي الصداقة والمنتخب الوطني، إثر قصف للاحتلال استهدف مخيم جباليا بقطاع غزة، وفقًا لفضائية “الغد”.

وبحسب وكالة أبناء فلسطين الرسمية، كان اللاعب إبراهيم قصيعة، قد توج قبل عامين ببرونزية بطولة غرب آسيا للكرة الشاطئية، كما شارك مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية التي جرت خلال شهر سبتمبر المنصرم في الصين.

فيما استشهد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات بقصف لطائرات الاحتلال على منزل وسط مخيم جباليا.