الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادًا لفصل الشتاء.. الوحدات المحلية في دمياط تنظم اصطفافا لمعدات مواجهة الأزمات

دمياط
دمياط

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة  دمياط، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف  نواب المدينة، بعمل اصطفاف لجميع المعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث والتي تضمن التدخل السريع في حالات الطوارئ خاصةً موجات سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة والسيول.

 وذلك في إطار الاستعداد المسبق لمواجهة الكوارث والأزمات والمراجعة الدورية للمعدات، حيث تابع الاصطفاف اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية بمصاحبة إدارة المركبات بديوان عام المحافظة لمراجعة معدات الوحدة والتأكد من جاهزيتها ومدى استعدادها للتدخل الفوري الفعال في حال حدوث أزمة.

 رئيس مركز كفر البطيخ يتفقد جاهزية المعدات والسيارات والأطقم الفنية المختصة

كما شهد اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، اليوم الثلاثاء، عرض اصطفاف المعدات والمركبات والسيارات الفنية لمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المعدات والسيارات والأطقم الفنية المختصة بإدارة الأزمات والكوارث للتأكد من استعداد جميع الجهات المعنية لمواجهة الأزمات والمخاطر في حال حدوثها، وأهمية اتخاذ كل التدابير اللازمة والاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث والأزمات في أي وقت.

وفي سياق متصل،  شارك اللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور في محافظ دمياط  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لادارة الأزمات والكوارث من خلال مراجعة وتجهيز كافة المعدات فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حيث شارك  فى اصطفاف المعدات للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث وكيفية السيطرة عليها.

 وقد شارك اللواء وائل فاروق الشربينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور فى دمياط في عملية اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة فارسكور وذلك للعمل على شرح مهام كل فرد لكيفية التعامل وقت حدوث الأزمة، وشارك فى الاصطفاف فريق عمل إدارة الأزمات والكوارث والحملة الميكانيكية للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية وكيفية السيطرة عليها واستعدادها للعمل عند حدوث أى طارئ قد يحدث.

ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة فارسكور، أن  الهدف من المشاركة فى الإصطفاف هو تطوير ورفع كفاءة المعدات بمختلف أنواعها والعمل على صيانتها أولا بأول وبصفة مستمرة حتى يتم الإستفادة منها فى العمل وتكون جاهزة لتأدية الخدمة المطلوبة وأن تكون بحالة جيدة فى مواجهة أى مخاطر.

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