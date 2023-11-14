الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: كلمة الرئيس بمعرض التجارة البينية تأكيد على دعم مصر لزيادة الاستثمار بإفريقيا

النائب علي مهران
النائب علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، بمثابة تأكيد لدعم مصر حركة التجارة الأفريقية من خلال زيادة فرص الاستثمار بين دول القارة السمراء.

txt

رئيس نيجيريا السابق يعبر عن سعادته بإقامة المعرض الإفريقى فى مصر

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص على تدعيم التجارة البينية بين دول القارة للحفاظ على ثرواتها الطبيعية في كافة المجالات مما يحقق تنمية مستدامة وشاملة لكافة دول القارة الأفريقية.

txt

الرئيس السيسى يتفقد المعرض الإفريقى للتجارة البينية

سعي الدولة لتحقيق طفرة تنموية 

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى إلى تحقيق طفرة تنموية من خلال تطوير البنية التحتية وإقامة طرق جديدة تربط بين دول القارة الأفريقية ككل لتسهيل حركة التجارة والنقل مما يساعد على فتح أسواق جديدة لمنتجات القارة السمراء بعضها البعض.

وأكد أن المعرض الذي يضم 75 دولة أفريقية يعد انطلاقة حقيقة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كل القطاعات المشاركة من خلال عرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

txt

شريف الجبلي: المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية أهم حدث في القارة

منصة شاملة لمجتمع الأعمال 
وتابع أن المعرض يعد منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، مما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة، علاوة على تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن استضافة مصر هذه النسخة من المعرض دليل على ريادة مصر للسوق الأفريقية ودعم التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأقيمت الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الإفريقية" أمس الاثنين وينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية؛ بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

النائب علي مهران فرص استثمارية الرئيس عبدالفتاح السيسي أفريقيا المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

"البترول" توزع تأشيرات حج مجانية للعاملين بالقطاع

"من 6 ابتدائي لكلية العلوم".. حكاية الطفل "يحيى" أصغر طالب جامعي (فيديو)

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

"خد ورثي واتجوّز عليا".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟