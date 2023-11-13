الرئيس السيسى يرحب بالدول والشركات المشاركة فى المعرض الإفريقى للتجارة البينية

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدول المشاركة في المعرض الإفريقي للتجارة البينية والشركات والحضور، وذلك بهدف النهوض الإفريقي للتجارة البنية، وهي مشاركة إيجابية.

كما وجه الرئيس السيسي، الشكر بالأخص لبنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والشريك المؤسس للمعرض الإفريقي للتجارة للبينية،على الجهد المبذول.

يستهدف المعرض، زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، في ظل مشاركة 75 دولة إفريقية، مما يجعل المعرض انطلاقة حقيقية لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كل القطاعات المشاركة، وعلى رأسها قطاع الملابس والمنسوجات.

وتقام الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الإفريقية" وينظمه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية؛ بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.